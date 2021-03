Fiore all’occhiello della partnership distributiva con Future Time sarà la proposizione ai partner di Acronis Cyber Protect Cloud

Future Time, azienda romana attiva dal 2001 nella distribuzione di soluzioni per la sicurezza informatica, sigla una nuova importante partnership con Acronis, fornitore globale nella cyber protection.

L’accordo riguarda la commercializzazione da parte di Future Time dell’intero portafoglio delle soluzioni cloud Acronis, che coniugano protezione dati e sicurezza informatica per offrire una cyber protection integrata e automatizzata in grado di risolvere i problemi di salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS) del mondo digitale di oggi.

Grazie a modelli di deployment flessibili che si adattano alle esigenze dei service provider e dei professionisti IT, Acronis garantisce una cyber protection di livello superiore per dati, applicazioni e sistemi con soluzioni innovative di nuova generazione per antivirus, backup, disaster recovery e gestione della protezione degli endpoint.

Fiore all’occhiello della partnership sarà Acronis Cyber Protect Cloud, una soluzione integrata che combina protezione dati, antimalware basato su intelligenza artificiale e servizi di gestione della protezione degli endpoint di ultima generazione. Il tutto grazie ad un’unica interfaccia, che consente di coordinare e ottimizzare le misure di cybersecurity, proteggendo al meglio i propri clienti senza aumentare i costi.

Cyber security all’avanguardia per il canale Future Time

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Perotti, Channel Manager Italy & Iberia di Acronis: «Siamo molto soddisfatti della nuova partnership con Future Time, che ci darà modo di rafforzare il nostro canale, componente chiave del nostro business».

La partnership con Acronis è frutto dell’attività di ricerca e selezione delle migliori soluzioni di sicurezza presenti sul mercato che ha sempre contraddistinto Future Time, che da vent’anni collabora con successo con le più importanti aziende del settore per offrire ai propri partner le migliori soluzioni per soddisfare le complesse necessità del mercato della cybersecurity.

Come riferito, a loro volta, da Paolo Monti ed Emanuele Rammella, soci fondatori di Future Time: «Siamo lieti di ampliare la nostra offerta con le soluzioni di Acronis, che si sposano pienamente con il nostro approccio innovativo e orientato all’eccellenza tecnologica. Per affrontare le tante sfide che pone oggi il mercato della cybersecurity, in questo delicato momento storico, diventa fondamentale per le aziende ricercare la massima ottimizzazione, sfruttando al meglio le risorse IT. Grazie alle soluzioni Acronis i nostri partner avranno un’arma in più per consolidare le misure di protezione dei propri clienti, riducendo i costi e potenziando il proprio business».