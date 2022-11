Da Wacom una settimana di offerte imperdibili

Wacom, azienda specializzata nella produzione di tavolette grafiche, display interattivi e digital pen, scalda i motori per il Black Friday anticipando le offerte su una selezione di prodotti pensati per tutti i professionisti e gli appassionati di grafica. In attesa di venerdì, i professionisti della creatività ma anche gli artisti digitali alle prime armi potranno trovare il prodotto perfetto e adatto alle proprie specifiche esigenze sia su Amazon sia sull’estore aziendale.

La società inaugura quindi la settimana con le seguenti offerte Pre-Black Friday:

Wacom One

Il display interattivo con penna Wacom One è il device perfetto per lavorare a distanza, studiare e prendere appunti o persino disegnare. Grazie a uno schermo da 13 pollici e a una penna progettata per assicurare una sensazione di scrittura del tutto naturale, Wacom One consente di scrivere appunti, disegnare su presentazioni digitali o firmare documenti direttamente sul proprio computer o supporto digitale, esattamente come quando si utilizzano carta e penna. Anche per volesse dedicarsi al design e al fotoritocco, questo dispositivo è ideale per modificare foto, creare montaggi fotografici o dare forma ai propri progetti e disegni direttamente in digitale. Inoltre il design attraente e compatto del prodotto lo rende facilmente integrabile in qualsiasi spazio di lavoro.

Disponibile a 245 euro su Amazon

Disponibile a 339 euro su Wacom estore

Wacom Intuos

Intuos è la tavoletta grafica ideale per chi inizia a lavorare nel mondo dell’arte: design minimal e compatto, è perfetta per dare vita alle proprie idee anche on the go. La penna è dotata di tecnologia a risonanza elettromagnetica e non necessita di ricarica: mentre si dipinge un quadro, si delineano i personaggi o si ritoccano le foto non bisognerà preoccuparsi della batteria in esaurimento. Intuos sfrutta la potenza di una tavoletta digitale per qualsiasi computer, PC o Chromebook, trasformandoli in strumenti di disegno creativo. Disponibile inoltre in prova gratuita una gamma di software creativi selezionati da Wacom.

Disponibile a 279,90 euro su Wacom estore

Wacom Cintiq 22

Per artisti digitali o illustratori professionisti, designer o fotografi, Wacom Cintiq 22 è la soluzione perfetta per liberare finalmente la propria creatività artistica quando questa ci coglie di sorpresa: progettata per essere ancora più confortevole e regalare l’esperienza della naturalezza, Wacom Cintiq 22 offre prestazioni ottimizzate in risoluzione 4K con colori vividi, per un’esperienza artistica più realistica che mai. I tasti fisici ExpressKey™ permettono un flusso di lavoro più agevole, consentendo di aggiungere quel livello in più di raffinatezza a ogni progetto.

Disponibile a 984,91 su Wacom estore