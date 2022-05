Datech offre nuove opportunità ai partner dell’AEC

Tech Data – a TD SYNNEX Company, ha annunciato che Datech Solutions, la divisione interna focalizzata su Autodesk, ha firmato un accordo con Esri, leader globale nella location intelligence. L’accordo prevede la distribuzione di un’offerta congiunta di Autodesk ed Esri per supportare, grazie alla collaborazione in Cloud, la soluzione BIM (Building Information Modeling) e GIS (Geographic Information System) in tutta la regione EMEA. L’offerta congiunta è costituita dalla tecnologia ArcGIS GeoBIM di ESRI abbinata a BIM Collaborate Pro di Autodesk.

La nuova collaborazione offre ai partner che si rivolgono al mercato AEC (ingegneria, edilizia e costruzioni) l’opportunità di estendere la loro offerta, di promuovere ricavi e redditività più elevati e di fornire maggiore valore ai loro clienti finali.

ArcGIS GeoBIM permette agli utenti BIM e ai team di progetto di trarre tutti i benefici dai dati GIS. Fornisce un’esperienza innovativa e di uso intuitivo, basata sul web, che permette loro di utilizzare i dati provenienti da più sistemi. Si collega inoltre direttamente ad Autodesk BIM Collaborate Pro, il software di collaborazione progettuale e authoring congiunto basato su Autodesk Construction Cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Joaquin Herrador Santiago, Direttore Datech Solutions per Italia, Spagna e Portogallo: «Questa nuova offerta arriva al momento giusto in Italia, per supportare la digitalizzazione già in corso in tutto il settore della progettazione e della costruzione. Digitalizzazione che rappresenta una delle missioni principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tra l’altro finanzia 57 grandi opere. Grazie a GeoBIM, sarà possibile connettere i sistemi GIS, ampiamente utilizzati nella Pubblica Amministrazione, con i nuovi progetti BIM che vengono sempre più richiesti dai bandi di gara pubblici. Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida».

Per Séamus Hurley, Vicepresident Datech Solutions di Tech Data Europa: «ArcGIS GeoBIM di Esri offre ai partner Autodesk nuovi modi per fornire ai propri clienti AEC un’esperienza unica e unificata e la possibilità di massimizzare il valore dei dati geospaziali fornendo soluzioni innovative e risultati eccellenti. È il modo ideale per i partner di ampliare la propria offerta e aggiungere più valore con il portafoglio Autodesk».

Infine, secondo Kathleen Kewley, Director Global Business Development AEC di Esri: «Con le soluzioni Esri, le aziende operanti nel comparto AEC possono migliorare l’efficienza della costruzione, della progettazione e delle attività operative durante l’intero ciclo di vita del progetto. La nostra partnership con Datech darà a molti altri partner Autodesk l’opportunità di offrire la nostra innovativa soluzione ArcGIS GeoBIM ai loro clienti».

Datech con Esri verso un accordo strategico più ampio

Grazie all’impareggiabile conoscenza ed esperienza delle soluzioni AutoCAD e al servizio personalizzato che offre ai partner, Datech si è affermata come il principale distributore Autodesk nella regione EMEA. L’accordo con Esri fa parte di un piano strategico più ampio che vedrà Datech fornire soluzioni aggiuntive selezionate che permettono ai partner di aggiungere più valore e quindi di aumentare la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti.

Grazie al suo know-how e alla vasta esperienza nell’intera gamma di soluzioni Autodesk, sostenuta dalla forza operativa, logistica e finanziaria di Tech Data, Datatech Solutions può supportare i partner Autodesk quando si tratta di massimizzare le vendite e la redditività, promuovendo l’efficienza aziendale e aiutandoli ad assicurare livelli più elevati di soddisfazione dei clienti.