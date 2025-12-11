DEEPX: c’è l’accordo con Avnet Silica

Avnet Silica ha stretto un accordo di franchising con DEEPX, produttore di hardware e software con headquarters in Corea del Sud, specializzato in tecnologie a semiconduttore ad alta efficienza e performance dedicati all’intelligenza artificiale (AI).

Man mano che gli ingegneri cercano di implementare carichi di lavoro di intelligenza artificiale on-chip più sofisticati, si trovano di fronte alla sfida cruciale di fornire capacità di processing ad alte prestazioni entro limiti rigorosi di potenza e dissipazione termica. Per risolvere questo dilemma, hanno bisogno di soluzioni hardware scalabili che colmino il divario tra microcontrollori a basso consumo e GPU ad alta dissipazione termica

I vantaggi per Avent Silica dell’accordo con DEEPX

Questa nuova partnership rafforza significativamente il portfolio di prodotti per intelligenza artificiale di Avnet Silica e risponde alla crescente domanda di soluzioni AI ad alte prestazioni e bassissimo consumo progettate per l’edge. I clienti della regione EMEA possono ora accedere alle innovative soluzioni DEEPX create per soddisfare i requisiti delle applicazioni embedded intensive di nuova generazione, come le infrastrutture per smart city, i sistemi AMR (autonomous mobile robotic), le piattaforme di visione artificiale, le fabbriche intelligenti e i veicoli autonomi.

Commenti

“Ci impegniamo costantemente per aiutare i nostri clienti a colmare il divario tra la domanda di AI ad alte prestazioni e i limitati budget energetici tipici del livello Edge”, ha commentato Michaël Uyttersprot, Manager System Solutions, AI/ML & Vision System Solutions in Avnet Silica. “DEEPX offre l’architettura NPU e l’efficienza necessarie per implementare modelli sofisticati in ambienti sensibili ai consumi e al calore, migliorando significativamente le opzioni della nostra attuale gamma di prodotti”.

Tim Park, Strategy Marketing Director di DEEPX, ha aggiunto: “DEEPX mira a sviluppare un’infrastruttura AI a bassissimo consumo energetico che consenta di implementare funzioni di intelligenza artificiale in qualsiasi parte del mondo. La partnership con Avnet Silica costituirà un catalizzatore significativo nella diffusione dei semiconduttori AI ad alte prestazioni e a basso consumo di DEEPX sui mercati globali. Insieme, l’affidabilità della nostra supply chain e le nostre collaudate tecnologie consentiranno a un numero sempre maggiore di clienti di rendere l’AI un’infrastruttura pratica e scalabile”.