Dynatrace è AWS ISV Partner of the Year 2021 per l’Italia

Dynatrace ha vinto un AWS Partner Award assegnato ai Partner italiani che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a guidare l’innovazione e a creare soluzioni sul cloud AWS. Il premio AWS ISV Partner of the Year per l’Italia conferito a Dynatrace viene riconosciuto al partner ISV che ha saputo utilizzare i servizi AWS continuando ad espandersi e a crescere con AWS nel corso del 2021.

Gli AWS Partner Awards, annunciati durante l’annuale AWS Partner Summit, sono attribuiti a quei partner i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione e la collaborazione con AWS nell’ultimo anno ed al tempo stesso operano attraverso modelli di business che continuano ad evolversi e prosperare sul cloud AWS grazie al lavoro costante con i clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Emanuele Cagnola, Direttore regionale Italia di Dynatrace: «Siamo entusiasti di essere stati riconosciuti come AWS ISV Partner of the Year in Italia per il nostro approccio unico nell’aiutare i clienti congiunti ad accelerare la loro trasformazione digitale. La piattaforma Dynatrace offre un’osservabilità automatica e intelligente, che riduce drasticamente le attività manuali e ripetitive e accelera i risultati, sia che si tratti della velocità e della qualità dell’innovazione per lo sviluppo, sia dell’automazione ed efficienza dei team Operations. Ciò aiuta le organizzazioni ad ottimizzare l’esperienza degli utenti per fornire migliori risultati di business».

AWS Partner Network (APN) è un programma globale focalizzato nell’aiutare decine di migliaia di partner che si avvalgono di Amazon Web Services nel creare soluzioni e servizi per i clienti. AWS aiuta i partner a creare, commercializzare e vendere le proprie offerte AWS fornendo un prezioso supporto commerciale, tecnico e di marketing.

Per Antonio Alonso Lopez, EMEA Director Partner Success di AWS: «I partner AWS aggiungono valore ai clienti all’interno di una gamma di settori in tutto il mondo e sono fondamentali per il loro successo. Siamo lieti di conferire questo riconoscimento ai partner attraverso gli APN Partner Awards EMEA 2021. Sono entusiasta di continuare a lavorare insieme ai nostri partner per creare un grande 2022».