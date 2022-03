È tempo di DevSecOps Automation Alliance Partner

La software intelligence company Dynatrace ha annunciato il lancio del suo DevSecOps Automation Partner Program. L’iniziativa consente ai suoi partner di estendere le capacità delle loro offerte DevSecOps attraverso integrazioni senza interruzioni con la piattaforma Dynatrace.

Il programma offre inoltre ai team DevSecOps un facile accesso a più di una dozzina di soluzioni leader, tra cui Atlassian Bitbucket, Azure DevOps, Gremlin, JFrog Pipelines, PagerDuty, GitLab, Slack, Snyk, Tricentis NeoLoad e LaunchDarkly.

Con pochi clic, i team possono combinare queste soluzioni con Dynatrace e sfruttare l’osservabilità ampia e approfondita della piattaforma, la sicurezza delle applicazioni di runtime e le avanzate funzionalità AIOps. Questo riduce lo sforzo manuale relativo alla gestione di toolchain complesse e aumenta il throughput e la qualità attraverso analytics assistiti dall’intelligenza artificiale e l’automazione continua durante il ciclo di vita dello sviluppo software (Software Development Lifecycle – SDLC).

Come sottolineato in una nota alla stampa da KellyAnn Fitzpatrick, Senior Industry Analyst di RedMonk: «I team di sviluppo stanno adottando sempre più serie di soluzioni specializzate per orchestrare i processi attraverso il ciclo di vita dello sviluppo software. Sebbene l’adozione delle migliori soluzioni abbia chiari vantaggi, può anche contribuire al Developer Experience Gap: l’esperienza sconnessa che risulta quando strumenti e processi vengono messi insieme con l’equivalente tecnico del nastro adesivo. Con l’obiettivo di colmare questa lacuna, la piattaforma Dynatrace consente ai team di automatizzare le azioni e integrare contemporaneamente più soluzioni DevOps e DevSecOps adiacenti, estendendo così più facilmente osservabilità e processi di automazione».

L’esigenza principale tra i team DevSecOps di una piattaforma che unifichi osservabilità, sicurezza e AIOps è sottolineata dai partner partecipanti:

Per Prashant Darisi, Vicepresidente, CEM Global Solutions, Everbridge: «Dynatrace offre le funzionalità AIOps di cui i team DevSecOps hanno bisogno per ridurre lo sforzo manuale, aumentare il throughput e competere in un settore digital-first. Il valore combinato della piattaforma per le operazioni digitali di Everbridge e Dynatrace ci aiuta a fornire la migliore gestione adattiva degli eventi per i nostri clienti».

Secondo John Kodumal, cofondatore e CTO di LaunchDarkly: «Con Dynatrace e LaunchDarkly, i team hanno ora la possibilità di sperimentare liberamente, con visibilità e controllo completi per garantire un’esperienza utente sempre ottimale».

Dal canto suo, Luca Forni, CEO di Akamas, fa sapere che: «Le funzionalità di automazione cloud di Dynatrace, insieme alle migliori soluzioni del settore, offrono ai team DevOps e SRE un nuovo livello di sicurezza, consentendo loro di eseguire riparazioni in modo automatico e intelligente e di fornire esperienze utente senza interruzioni».

Ancora per Matthew Fornaciari, CTO di Gremlin: «La piattaforma Dynatrace è una bacchetta magica per far progredire i team DevOps nell’ottimizzazione del ciclo di vita dello sviluppo. Gremlin è entusiasta di essere un partner di lancio per aiutare le aziende globali a creare in modo proattivo la resilienza nei loro ambienti on-premise e cloud-native».

Infine, secondo Nima Badiey, Global VP of Alliances presso GitLab Inc.: «La visibilità e il monitoraggio dell’integrità delle applicazioni devono iniziare molto prima del deployment, con KPI previsionali e basati sugli eventi durante il processo di sviluppo del software. La piattaforma DevOps di GitLab utilizza le metriche DORA standard del settore per tenere traccia delle prestazioni operative e, con questa nuova partnership con Dynatrace, gli sviluppatori possono sfruttare una più ampia osservabilità e automazione abilitate dall’IA per anticipare e risolvere potenziali problemi prima di entrare in produzione».

Come concluso opportunamente da Mike Maciag, Chief Marketing Officer, Dynatrace: «Il rapido ritmo di innovazione, insieme alla complessità dello sviluppo software moderno, ha aumentato la necessità di un’orchestrazione automatizzata nell’SDLC. Fornendo semplici integrazioni con le migliori soluzioni DevSecOps, stiamo consentendo ai nostri clienti di sfruttare l’osservabilità, la sicurezza e gli AIOps leader del settore di Dynatrace per automatizzare intere toolchain per la distribuzione del software e la risoluzione dei problemi. Questo aiuta i team a evitare di sprecare tempo in processi manuali di routine, assicurando al contempo che continuino a fornire il software più sicuro e della massima qualità alla velocità e alla scala richieste dal business di oggi».

Le integrazioni saranno disponibili nell’Hub Dynatrace, accessibile ai clienti tramite la piattaforma Dynatrace, entro 90 giorni.