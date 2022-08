EBV Elektronik premiata da STMicroelectronics come “2021 Best Performing Distributor in EMEA”

EBV Elektronik, società Avnet, è stata premiata da STMicroelectronics come “2021 Best Performing Distributor in EMEA”. Dal 2017, EBV è stata costantemente premiata da ST come distributore leader della Demand Creation nella regione EMEA. Nel 2021, inoltre, EBV ha raggiunto il primo posto nelle vendite, ottenendo il riconoscimento come distributore con le migliori prestazioni nella regione EMEA.

“Questa è una bella storia di successo per entrambe le società”, ha affermato Frank Wolinski, VP Channel Sales EMEA di ST. “Sono assolutamente convinto che la consolidata collaborazione tra le nostre aziende sia il più grande fattore di differenziazione e la ragione principale di questo successo. Ringraziamo tutto il team EBV per i continui sforzi e soprattutto per l’incessante volontà di vincere e crescere con ST”.

“Siamo immensamente orgogliosi non solo di aver conquistato come distributore la posizione di leader nella Demand Creation di ST per quattro anni consecutivi ma anche di ricoprire questa posizione nell’area vendite”, ha affermato Thomas Staudinger, Presidente di EBV Elektronik. “Si tratta di una chiara dimostrazione della nostra reputazione, della capacità tecnica e dell’approccio collaborativo, fattori che ci hanno permesso di ricevere il premio “2021 Best Performing Distributor in EMEA”. Siamo fiduciosi del fatto che questa relazione di successo proseguirà anche negli anni a venire”.

Dal 2006 EBV è un partner di distribuzione di ST, specialista di semiconduttori e leader a livello mondiale in grado di servire i clienti che operano in tutto lo spettro delle applicazioni elettroniche.