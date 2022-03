Ecolamp invita le scuole all’azione con «Raccogliamo Valore»

Saranno aperte fino all’11 aprile le partecipazioni alla terza edizione di «Raccogliamo Valore», il concorso per le scuole promosso da Ecolamp, il consorzio nazionale specializzato nello smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Il progetto include un percorso didattico fruibile attraverso la piattaforma online EducazioneDigitale, a cui i docenti possono iscrivere gratuitamente le proprie classi di primaria e secondaria, e fruibile fino alla fine dell’anno scolastico in corso. L’iniziativa si propone di supportare gli insegnanti nell’approfondimento di temi quali l’impatto positivo dellaRaccolta differenziata e della corretta gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), oggetti con cui ognuno di noi ha quotidianamente a che fare.

Le lezioni e i materiali sono divisi in base a due fasce d’età indicative, 8-12 anni e 13-18 anni. Gli insegnanti hanno a disposizione strumenti quali video lezioni, presentazioni animate di approfondimento, spazi di verifica e discussione, spunti per lo sviluppo di piccoli progetti e molto altro. Tutti i contenuti possono essere utilizzati in classe o da casa con lezioni pronte fruibili in modo asincrono. Sono previste anche sezioni dedicate ai docenti per monitorare lo stato di avanzamento della propria classe e dare feedback mirati a ogni alunno.

Accanto al progetto didattico, «Raccogliamo Valore» propone il concorso a premi aperto a tutte le scuole primarie e secondarie. Nelle precedenti edizioni sono oltre 200 le classi in tutta Italia che hanno inviato i loro elaborati, mettendo alla prova capacità creative e di approfondimento dei temi del riciclo. Quest’anno è stato richiesto di realizzare un video che racconti, secondo la propria sensibilità e il proprio punto di vista, l’importanza della raccolta differenziata, in particolare dei RAEE, e l’impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale. La partecipazione è gratuita e i vincitori riceveranno buoni per l’acquisto di materiali scolastici.

L’edizione 20/21 ha visto l’iscrizione a «Raccogliamo Valore» di 1.096 docenti e l’adesione di 936 scuole, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Tra i 111 elaborati originali, arrivati ad Ecolamp, le sei classi vincitrici del concorso sono state proclamate, alla fine dello scorso anno scolastico, in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.

«Raccogliamo Valore» non è solo un percorso didattico, ma un vero e proprio invito all’azione: studenti e insegnanti hanno l’opportunità di mettere alla prova le proprie conoscenze sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dei RAEE e scoprire consigli utili per smaltire correttamente gli apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita, contribuendo con piccoli gesti alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo di un’economia circolare.

Maggiori dettagli e modalità di partecipazione sono consultabili sul sito di Ecolamp e sulla piattaforma Educazione Digitale nella sezione dedicata al progetto.