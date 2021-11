Electrocomponents: pronto il piano d’azione globale ESG 2030

Electrocomponents, fornitore globale omnicanale di prodotti e servizi di cui fa parte RS Components , ha annunciato oggi Per un mondo migliore, il vasto piano d’azione 2030 relativo alla governance ambientale e sociale (ESG) del Gruppo per un mondo più sostenibile e inclusivo.

Il piano d’azione ESG di Electrocomponents è integrato nella strategia Destination 2025, con la quale l’azienda punta a divenire il principale punto di riferimento per gli stakeholder, promuovere una crescita redditizia e guidare il settore industriale globale come impresa realmente responsabile, sostenibile e inclusiva. Il piano comprende quattro ambiziosi obiettivi globali:

Promuovere la sostenibilità

Sviluppare operations, soluzioni e servizi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale e contribuire al controllo del cambiamento climatico. Il Gruppo si è impegnato a raggiungere l’obiettivo “zero emissioni nette” di gas serra in tutte le sue operations globali entro il 2030 e lungo l’intera catena del valore entro il 2050. Ha definito target su base scientifica per Scope 1, 2 e 3 ed ha aderito all’iniziativa Science Based Target (SBT).

Promuovere la formazione e l’innovazione

Creare competenze e promuovere soluzioni innovative con 1 milione e mezzo di giovani progettisti e innovatori. La comunità DesignSpark dell’azienda partecipa allo sviluppo di soluzioni sostenibili per migliorare la vita.

Dare più potere alle nostre persone

Consentire ai dipendenti di esprimere appieno le proprie potenzialità e crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e dinamico. Rientra in tale impegno l’obiettivo di raggiungere il 40% di donne e il 25% di appartenenti a etnie diverse tra i dirigenti dell’azienda.

Fare impresa in modo responsabile

Garantire i massimi standard etici e ambientali all’interno dell’azienda e lungo la catena del valore globale, introducendo obiettivi ESG da incorporare nei premi ai dipendenti, negli obiettivi dei fornitori e in un nuovo prestito legato alla sostenibilità.

Lindsley Ruth, CEO di Electrocomponents, ha commentato: “Electrocomponents ha intrapreso un percorso che la porterà a definire e consolidare il proprio approccio ESG per un futuro sostenibile. Oggi, siamo orgogliosi di compiere un importante passo avanti in questa direzione con il lancio del nostro piano d’azione ESG 2030: Per un mondo migliore. Il piano, parte integrante della nostra strategia Destination 2025, ci offre l’opportunità di sfruttare la nostra presenza globale, le nostre soluzioni e servizi e la nostra offerta differenziata per crescere responsabilmente, promuovere la sostenibilità e migliorare la vita. Crediamo che un efficace piano d’azione ESG sia un fattore d’importanza strategica per una crescita davvero significativa della nostra azienda.”

Costruire su solide basi ESG

Gli obiettivi annunciati oggi si basano sui grandi progressi già compiuti. I principali risultati ottenuti fino ad oggi includono:

• CO 2 : Dal 2014/15, riduzione del 62% delle emissioni di CO 2 dall’uso di energia negli stabilimenti

• Energia : Il 67% del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nel 2020/21

• Rifiuti : Il 76% dei rifiuti riciclato nel 2020/21

• Diversità : Il 44% dei membri del Consiglio di amministrazione è costituito da donne, compreso il Presidente

Questi risultati sono stati riconosciuti da organismi esterni con eccellenti rating per l’ESG:

CDP 2020: Categoria A- leadership

EcoVadis: Oro

MSCI: A

Sustainalytics: rischio trascurabile (6,2), 10/13.494 (tutte le aziende), 3/540 (settore)

Governance

Per coordinare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi ESG, Electrocomponents ha istituito un nuovo ESG Leadership Committee sotto la supervisione del CEO Lindsley Ruth. Il comitato è costituito da quattro membri del Senior Management Team e da Andrea Barrett, VP of Social Responsibility and Sustainability. Il Consiglio di amministrazione e il Senior Management Team hanno il pieno controllo dell’approccio e dei risultati ESG del Gruppo.

Quattro obiettivi globali da realizzare entro il 2030 e sostenuti da 15 azioni

Per la realizzazione di ciascun obiettivo, sono state individuate azioni da portare a termine entro il 2029/30 a partire dal 2019/20, se non diversamente specificato:

Promuovere la sostenibilità

Sviluppare operations e soluzioni e servizi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale e contribuire al controllo del cambiamento climatico.

Realizzare l’obiettivo “zero netto”, con un SBT (science-based target) di riduzione delle emissioni assolute delle nostre attività del 75% Rendere i nostri imballaggi più sostenibili: ridurre l’intensità del 30%, con il 100% degli imballaggi ampiamente riutilizzabile, riciclabile o compostabile e realizzato con il 50% di contenuto riciclato Ridurre, riutilizzare e riciclare i nostri rifiuti: ridurre l’intensità del 50%, riciclare >95% e raggiungere l’obiettivo di zero rifiuti in discarica nelle nostre operations dirette

Collaborare con i nostri fornitori e clienti per creare una catena del valore globale a zero netto entro il 2050:

Ottenere dal 65% dei nostri fornitori per spesa la definizione di SBT da realizzare entro il 2025 Ridurre le emissioni dei trasporti del 25% per tonnellata venduta Sviluppare soluzioni e servizi innovativi e sostenibili per tutti i nostri clienti

Promuovere la formazione e l’innovazione

Costruire competenze e promuovere soluzioni innovative che migliorino la vita.

Formare i futuri ingegneri e innovatori offrendo a un milione di giovani tecnologie didattiche, contenuti di formazione e sviluppo delle competenze Sostenere i nostri partner in ambito benefico per sviluppare soluzioni che possano migliorare la vita, come The Washing Machine Project che si propone di aiutare 100.000 persone in difficoltà Coinvolgere 1 milione e mezzo di progettisti e innovatori nella creazione di soluzioni socialmente responsabili e sostenibili

Dare più potere alle nostre persone

Creare una cultura della sicurezza e dell’inclusione, un ambiente dinamico che favorisca il benessere e la crescita delle nostre risorse umane.

Garantire che il nostro team rappresenti i clienti, i fornitori e le comunità che serviamo, con l’obiettivo di raggiungere il 40% di donne e il 25% di appartenenti a etnie diverse tra i nostri dirigenti Ottenere e mantenere un punteggio per il coinvolgimento dei dipendenti che ci collochi tra il 10% delle aziende ad alte prestazioni Puntare a zero incidenti per il nostro personale Stimolare il 50% dei colleghi a operare nel volontariato per sostenere le loro comunità e sviluppare nuove competenze

Fare impresa in modo responsabile

Impegnarsi a garantire i massimi standard etici e ambientali all’interno della nostra azienda e lungo la catena del valore globale.