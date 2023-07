Elmat inserisce le soluzioni Alcatel-Lucent Enterprise a catalogo

Elmat , tra i maggiori distributori italiani nel mondo della sicurezza e delle telecomunicazioni, aggiunge le soluzioni Alcatel-Lucent Enterprise alla propria offerta.

Elmat è lieta di presentare ALE – riconosciuta come uno dei più importanti innovatori nel campo del networking – come nuovo partner. Con l’obiettivo di ampliare la proposta di mercato in un settore in continua espansione, la nuova partnership crea solide basi per rispondere alle crescenti esigenze dei system integrator e non solo. Con le affidabili soluzioni ALE, le aziende di tutti i settori potranno realizzare i loro progetti di business.

Alcatel-Lucent Enterprise vanta una ricca storia nel campo della tecnologia, offrendo competenze su cui molte aziende fanno affidamento da oltre 100 anni. Le soluzioni di rete, comunicazione e cloud ALE connettono persone, oggetti e processi, e rispondono alle esigenze di livelli di sicurezza sempre più elevati.

Molti clienti Elmat già conoscono e apprezzano le soluzioni ALE. Soluzioni che spesso sono state prese in considerazione nella ricerca delle migliori integrazioni per i progetti dei clienti Elmat. È da queste esperienze che nasce la partnership di oggi.

Pierpaolo Amadori, Sales Manager, afferma – “Elmat avrà l’opportunità di presentare al meglio le soluzioni di Alcatel-Lucent Enterprise a tutti i potenziali clienti, arricchendo le soluzioni con il know-how aziendale che pochi partner sono in grado di fornire”.

I System Integrator che scelgono Elmat possono ora contare su un brand che offre un’ampia varietà di opzioni rispetto alle soluzioni di networking proposte finora, aggiungendo anche quelle di fonia e di unified communications. Le soluzioni ALE offrono modelli di business “on-premises” e “as a service” che non si sovrappongono ad altri marchi attualmente a portafoglio, ma si completano e si integrano con la già ricca offerta totale di Elmat.

Gli specialist di Elmat sono pronti a consigliare le soluzioni di Alcatel-Lucent Enterprise in grado di soddisfare le esigenze di specifici casi cliente per i loro prossimi progetti. L’access point Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1301 , per esempio, è ideale per le reti Wi-Fi 6 e fornisce una maggiore sicurezza con WPA3. Per chi invece sta implementando il sistema di rete in un ambiente industriale, lo switch Alcatel-Lucent OmniSwitch® 6465 Compact Hardened Ethernet fornisce la massima resistenza e la sicurezza richiesta in questi contesti come i sistemi di controllo dei trasporti e del traffico e i servizi legati all’energia. Infine, è opportuno prendere in considerazione l’ Alcatel-Lucent OmniSwitch 2260 che gestisce in autonomia i livelli di potenza per raggiungere valori di efficienza elevati e si connette con il cloud di ALE.

“Abbiamo scelto ALE basandoci su una strategia ben precisa: potenziare la divisione IT e, nello specifico, il Networking” dichiara Pierpaolo Amadori. “Queste aree, negli ultimi anni, sono cresciute molto e continueranno a farlo. La direzione giusta, secondo noi di Elmat, è rafforzare il numero di partner in queste business unit per differenziare l’offerta e rispondere alle esigenze di diversi mercati”.

“Non vediamo l’ora di collaborare con Elmat per fornire soluzioni end-to-end, disponibili sia ‘on-premises’ sia col nuovo modello di business ‘as a service’, che completano e si integrano con la già ricca offerta di Elmat. Siamo certi che la forte competenza tecnica e la capillarità commerciale di Elmat in ambito networking ci aiuteranno a crescere ulteriormente in questo segmento di mercato” commenta Andrea Scaietti, Country Business Leader per l’Italia, Alcatel-Lucent Enterprise.