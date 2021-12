Elmec Informatica vince il premio AWS Rising Star of the Year Italia 2021

Elmec Informatica ha vinto un AWS Partner Award assegnato ai Partner italiani che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a guidare l’innovazione e a creare soluzioni sul cloud AWS.

Elmec Informatica ha vinto il premio AWS Rising Star of the Year. Il premio viene riconosciuto al partner che ha saputo sfruttare partendo da zero i servizi AWS e continuando a espandersi e a crescere con AWS nel corso del 2021.

Gli AWS Partner Awards, annunciati durante l’annuale AWS Partner Summit, sono assegnati a quelle aziende i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione e la collaborazione con AWS nell’ultimo anno e, al tempo stesso, operano attraverso modelli di business che continuano a evolversi e prosperare sul cloud AWS grazie al lavoro costante con i clienti.

Alessandro Ballerio, Amministratore Delegato di Elmec Informatica (nella foto), afferma:

“È con grande soddisfazione che Elmec riceve il premio AWS Rising Star of the Year 2021, il riconoscimento per il partner che in quest’anno ha saputo sfruttare al meglio i servizi Cloud AWS partendo da zero, seguendo una crescita costante e significativa. Considero questo award un importante traguardo, a dimostrazione dell’investimento che Elmec ha saputo fare nel corso dell’ultimo anno in competenze e risorse in ambito Cloud in generale e, in particolare, nella partnership con AWS. Ringrazio in primis tutti i nostri Clienti, che ci hanno scelto per affiancarli nel viaggio verso il Cloud secondo il nostro approccio Cloud-Best. Un grazie particolare ad AWS Italia, per la fiducia e il grande lavoro di squadra che ci ha contraddistinto quest’anno. L’obiettivo di Elmec per il prossimo futuro? Proseguire questo percorso tracciato con AWS per continuare a supportare le aziende italiane nel loro percorso di Cloud Adoption.”

The AWS Partner Network (APN), è un programma globale, focalizzato nell’aiutare decine di migliaia di partner che si avvalgono di Amazon Web Services nel creare soluzioni e servizi per i clienti. AWS aiuta i partner a creare, commercializzare e vendere le proprie offerte AWS fornendo un prezioso supporto commerciale, tecnico e di marketing.

“I partner AWS aggiungono valore ai clienti all’interno di gamma di settori in tutto il mondo e sono fondamentali per il loro successo. Siamo lieti di conferire questo riconoscimento ai partner attraverso gli APN Partner Awards EMEA 2021. Sono entusiasta di continuare a lavorare insieme ai nostri partner per creare un grande 2022″, ha affermato Antonio Alonso Lopez, EMEA Director Partner Success di AWS.