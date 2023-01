Eolo è Great Place to Work: la certificazione è ufficiale

EOLO è Great Place To Work: il fornitore di connettività tramite tecnologia FWA – Fixed Wireless Access, è stato infatti ufficialmente certificato come una delle migliori aziende in cui lavorare da Great Place To Work, società di consulenza specializzata da oltre 20 anni nell’analisi del clima aziendale e nell’employer branding.

In particolare, l’immagine dell’azienda che emerge dalle opinioni dei collaboratori di EOLO è di un ambiente lavorativo sicuro, dinamico e innovativo, dove tutti hanno pari opportunità e la possibilità di esprimere al meglio se stessi, sia professionalmente che a livello personale. Infatti, i migliori risultati totalizzati da EOLO riguardano proprio la sua imparzialità nel trattare i dipendenti, la sicurezza dei suoi ambienti, l’accoglienza riservata ai nuovi assunti e l’ottimo ambiente lavorativo creato dalla struttura delle sue sedi.

Il viaggio di EOLO è iniziato 20 anni fa, partita da un piccolo borgo e spinta da una grande missione: raggiungere i comuni di tutta Italia e garantire l’accesso a internet a ogni famiglia e impresa italiana. Per farlo, l’azienda è sempre alla ricerca di nuovi talenti: le posizioni aperte in EOLO, infatti, spaziano dall’area technology a quella corporate e comprendono, ad oggi, ruoli come il Cybersecurity Specialist, che si occupi di disegnare e garantire l’efficacia dei processi di Cybersecurity per la sede di Busto Arsizio, il SEO Expert che, sempre per l’headquarter, avrà la responsabilità di definire e supervisionare la strategia SEO dell’azienda, o, ancora, il Regulatory Expert, che sarà coinvolto nelle attività di accreditamento dell’azienda nei confronti delle Autorità di regolamentazione nazionali, insieme a molte altre alle quali è possibile candidarsi sul sito di EOLO.

“EOLO è Great place to work grazie sopratutto alla consapevolezza comune dell’utilità del nostro lavoro al servizio delle persone che vivono e lavorano nei territori in cui agiamo. La nostra tecnologia FWA permette infatti di connettere luoghi e persone, combattendo il digital divide e offrendo un contributo concreto allo sviluppo innovativo e sostenibile dei piccoli comuni.” ha dichiarato Guido Garrone, CEO Network Division di EOLO

“Ciò che rende EOLO un Great place to work è la capacità di coniugare la valorizzazione dell’unicità di ogni dipendente e lo spirito di squadra. Ognuno in EOLO ha l’opportunità di mettersi in gioco, di sfidarsi e di essere protagonista, senza mai perdere di vista l’obiettivo comune” ha dichiarato Daniela Daverio, CEO Service Divison di EOLO.