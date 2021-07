ESET si riconferma ‘Champion’ nella Cybersecurity

ESET ha annunciato di aver ottenuto lo status di ‘Champion’ nella Cybersecurity Leadership Matrix 2021 di Canalys, per il terzo anno consecutivo, migliorando la propria posizione rispetto al 2020 grazie ai costanti investimenti in servizi per le aziende e al programma di formazione dei partner.

Canalys è una società di analisi del mercato tecnologico, specializzata nel segmento del canale, che indica le linee guida sul futuro del settore guardando in modo diverso rispetto ai modelli di business tradizionali.

La Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2021 ha valutato 19 vendor sulla base delle loro performance di canale e di mercato degli ultimi 12 mesi. Canalys realizza la Leadership Matrix combinando le valutazioni dei partner, attraverso il Vendor Benchmark e un’analisi indipendente dei vendor, basata su alcuni parametri tra cui investimenti, strategia, performance di mercato ed execution.

ESET: i motivi del suo successo

Secondo Matthew Ball, Chief Analyst di Canalys: «Il supporto tecnico di ESET, la gestione degli account e la facilità complessiva nello sviluppo del business è stata valutata con il massimo punteggio dai partner. Sono stati riconosciuti anche il costante investimento effettuato per incrementare la presenza nelle grandi imprese e il miglioramento del proprio Global Managed Service Provider Program con il rilascio della piattaforma EMA2».

ESET MSP Administrator 2 (EMA2) è un sistema di gestione delle licenze per gli MSP che estende l’accesso al portfolio prodotti più avanzato di ESET e si integra con strumenti di terze parti attraverso un’interfaccia di programmazione delle applicazioni.

Canalys Vendor Benchmark riconosce gli investimenti sul canale

ESET ha ottenuto lo status di Champion unitamente ad altri otto vendor. I Champion con il punteggio più alto nel Canalys Vendor Benchmark sono accomunati nel miglioramento e nella semplificazione dei processi di vendita indiretta e nell’impegno ad aumentare la quota di fatturato attraverso il canale. I Champion devono anche dimostrare che investimenti e strategie per il canale siano sostenibili in futuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ignacio Sbampato, Chief Business Officer di ESET: «Da sempre manteniamo gli stessi valori verso il canale, migliorando costantemente risorse e strumenti per supportare i nostri partner nello sviluppo del business e nella protezione dei loro clienti da ogni tipo di minaccia, ed è gratificante sapere che i nostri partner ci stimano e che apprezzano gli investimenti fatti in piattaforme e sistemi. Creare un’esperienza digitale più sicura per tutti è la nostra missione principale che si fonda sulla forte relazione con i nostri partner senza i quali non avremmo potuto raggiungere questo ulteriore risultato».