Esprinet distribuirà il cloud di Garanteasy

ESPRINET, gruppo attivo in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, distribuirà in Italia Garanteasy, servizio cloud costruito in funzione delle esigenze dei consumatori, che rende semplice la gestione di qualsiasi tipo di garanzia sui beni di consumo mettendo in collegamento tutti gli attori dell’ecosistema delle garanzie: negozi, e-commerce, produttori, assicurazioni, centri assistenza e sistemi di pagamento.

L’accordo prevede vari step finalizzati a offrire ai partner Esprinet una gamma completa di servizi per rendere più semplice ed economica la gestione delle garanzie sui prodotti venduti. Il primo step riguarda la distribuzione del servizio GARANTEASY-FULL, rivolto ai clienti finali dei dealer, siano essi negozi fisici o e-commerce: si tratta di un servizio di archiviazione automatica su cloud di scontrini, fatture, schede tecniche, manuali, garanzia legale, garanzie convenzionali ed estensioni di garanzia che vengono rese disponibili all’interno di un’area riservata su Garanteasy.

Il servizio comprende anche la segnalazione delle scadenze delle garanzie, il trasferimento delle garanzie ai destinatari dei regali, un sistema di segnalazione dei difetti estremamente semplice da usare per il cliente finale e il supporto degli esperti di Garanteasy.

L’obiettivo di Garanteasy è quello di supportare i dealer Esprinet a ridurre i costi di gestione delle garanzie aumentando, allo stesso tempo, la soddisfazione e la fidelizzazione dei loro clienti finali.

Esprinet promuoverà i servizi di Garanteasy organizzando webinar di sensibilizzazione sul tema e coinvolgendo i vendor in un progetto strategico finalizzato a rendere sempre più semplice la gestione delle garanzie per tutti gli attori dell’ecosistema Esprinet.

Non si tratta di un semplice accordo commerciale ma di una vera e propria alleanza finalizzata a rendere sempre più semplice la gestione delle garanzie per tutti gli attori della filiera con una logica di valorizzazione della qualità e sostenibilità dei prodotti distribuiti.

“L’accordo con Esprinet ha per Garanteasy un valore strategico perché grazie ad esso riusciremo a proporre il nostro servizio a migliaia di dealer già loro clienti e, soprattutto, ad arricchire la nostra value proposition con i servizi di assistenza post-vendita offerti dai vendor distribuiti da Esprinet”, ha affermato Carmela Magno, Founder e CEO di Garanteasy.

“La partnership con Garanteasy è importante per la strategia di posizionamento del Gruppo Esprinet in ambito servizi”, ha commentato Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “La gamma Garanteasy arricchisce infatti la nostra offerta di soluzioni digitali e rappresenta un’interessante opportunità di business che i nostri partner possono veicolare sul mercato finale”.