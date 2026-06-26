Esprinet distribuisce in esclusiva le soluzioni AI di Volta Software per il back office B2B

Esprinet, distributore in Sud Europa di prodotti high tech e fornitore di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, ha siglato una partnership con Volta Software, società di software basato su AI. La piattaforma di Volta Software entrerà a far parte dell’offerta di Innovexya, la business unit del Gruppo Esprinet dedicata allo sviluppo e all’integrazione di servizi tecnologici e digitali a valore aggiunto.

Volta Software offre una piattaforma SaaS di AI per il back-office commerciale B2B, che si rivolge ad aziende di medie e grandi dimensioni nei settori manifatturiero e della distribuzione. Integrata con e-mail ed ERP, la piattaforma categorizza automaticamente le richieste dei clienti, genera bozze di ordini e offerte, fornisce risposte basate su dati aggiornati in tempo reale e trasforma le e-mail in ticket collaborativi, automatizzando i flussi operativi fino alla loro risoluzione.

Volta Software punta ad affermarsi come standard globale per l’automazione del back-office commerciale, consolidando la propria presenza in Italia e Francia ed espandendosi nei principali mercati europei. L’obiettivo è trasformare un’inefficienza diffusa in un vantaggio operativo misurabile, attraverso la riduzione del lead time sugli ordini, il recupero di capacità FTE da reinvestire ad alto valore e un impatto diretto sul margine.

In questo percorso, la partnership con Esprinet rappresenta un acceleratore chiave per raggiungere il mercato italiano attraverso un ecosistema consolidato di partner e aziende finali. Esprinet, tramite Innovexya, distribuisce in esclusiva l’intera piattaforma Volta Software, comprensiva delle funzionalità di automazione dei processi commerciali e di back-office basate su AI.

L’accordo rende Esprinet il punto di riferimento per lo sviluppo del mercato e del canale partner, supportando la crescita di Volta Software attraverso un modello di distribuzione a valore e un ecosistema consolidato. Il supporto si concretizza nello sviluppo e nell’abilitazione della rete di partner mediante attività congiunte di formazione e training, accelerando il go-to-market delle soluzioni e favorendone una più rapida adozione.

L’intesa arricchisce il portafoglio di Esprinet con una soluzione innovativa basata sull’intelligenza artificiale, rafforzandone il posizionamento nella digitalizzazione dei processi B2B e la capacità di differenziare l’offerta con tecnologie ad alto valore aggiunto. La partnership genera inoltre nuove opportunità di business, consentendo di intercettare un mercato in crescita e consolidando il ruolo di Esprinet come abilitatore della trasformazione digitale.

“La partnership con Esprinet è un importante passo strategico per Volta Software. Il mercato italiano è uno dei più interessanti in Europa per questo tipo di soluzione: aziende manifatturiere e distributive con volumi elevati, processi commerciali complessi e una forte propensione all’efficienza operativa. Esprinet, grazie alla sua ampia rete, ci permette di raggiungere rapidamente un ecosistema maturo di partner e clienti finali, accelerando ulteriormente la nostra crescita nel Paese e consolidando la nostra presenza come punto di riferimento europeo per l’automazione del back-office commerciale B2B.” commenta Mario Parteli, Co- Founder & Co-CEO, Volta Software. “Con Volta Software rafforziamo ulteriormente la nostra offerta introducendo una soluzione di nuova generazione basata su intelligenza artificiale, in grado di intervenire in modo concreto sull’automazione dei processi di back-office commerciale. Questa collaborazione conferma il nostro impegno nel supportare i partner lungo il percorso di trasformazione digitale, offrendo tecnologie avanzate che permettono di migliorare l’efficienza operativa, incrementare la produttività e sviluppare modelli di business sempre più scalabili e orientati alla creazione di valore.” afferma Sergio Grassi, Chief Revenue Officer Value, Green and Services di Esprinet Group.