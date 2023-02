Etichette elettroniche da scaffale: Qualcomm si allea

Qualcomm Technologies sta sviluppando in collaborazione con SES-imagotag una tecnologia che consente di realizzare nuove etichette elettroniche da scaffale (ESL) basate sugli standard wireless ESL recentemente annunciati dal Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Finora, i sistemi ESL si sono affidati a protocolli proprietari per le comunicazioni wireless. Qualcomm Technologies e SES-imagotag hanno guidato il gruppo di lavoro del Bluetooth SIG per contribuire alla definizione del nuovo standard con l’obiettivo finale di creare etichette elettroniche da scaffale scalabili, a bassissimo consumo, altamente sicuri e basati su standard per consentire ai rivenditori di migliorare l’efficienza operativa, responsabilizzare i dipendenti e migliorare l’esperienza dei clienti.

Come sottolineato da Art Miller, vicepresidente, business development e responsabile globale dell’IoT per il settore retail, Qualcomm Technologies: «Sostenuta da un programma di qualificazione dei prodotti collaudato e da una base installata ineguagliata, la tecnologia Bluetooth® era la scelta più logica per costruire un ecosistema ESL interoperabile e senza attriti. Il nostro team è stato onorato di collaborare con SES-imagotag e altri membri del Bluetooth SIG, e di sfruttare la loro esperienza nel settore per creare una tecnologia IoT che potrebbe cambiare per sempre l’industria del retail e le funzionalità per i clienti».

Per Roberto Di Pietro, vicepresidente, business development, Qualcomm Europe: «Con l’evoluzione del panorama della vendita al dettaglio, le collaborazioni con i leader del settore in materia di tecnologia IoT sono fondamentali per la trasformazione degli ambienti dei negozi fisici e delle esperienze dei clienti. In Europa, siamo lieti di lavorare con SES-imagotag per accelerare questo progresso wireless con le Electronic Shelf Labels».

Le etichette elettroniche da scaffale sono piccoli display elettronici alimentati a batteria che sostituiscono le etichette cartacee per presentare informazioni sui prodotti e sui prezzi a bordo scaffale e utilizzano la tecnologia wireless per fornire una comunicazione bidirezionale con un hub centrale per creare una rete dinamica di automazione dei prezzi. La collaborazione tra Qualcomm Technologies e SES-imagotag crea una soluzione che offre ai rivenditori la possibilità di automatizzare la determinazione dei prezzi, di rendere più efficienti le operazioni in negozio e di aumentare la soddisfazione degli acquirenti.

Come dichiarato da Andreas Rössl, Chief Technology Officer di SES-imagotag: «SES-imagotag è all’avanguardia nelle innovazioni per la vendita al dettaglio e collabora con altre aziende innovative come Qualcomm Technologies per raggiungere il nostro obiettivo comune di trasformare il settore della vendita al dettaglio attraverso le tecnologie digitali. Il nuovo standard wireless ESL, promosso da Qualcomm Technologies e SES-imagotag, porterà a un maggior numero di scaffali e negozi collegati in rete. Grazie alla diffusione dell’IoT nei negozi, i rivenditori di tutto il mondo potranno beneficiare di operazioni più efficienti e di una migliore esperienza per i clienti. Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies per guidare questa fondamentale trasformazione digitale verso un commercio migliore e più sostenibile».