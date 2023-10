Euronics-Dimo apre a Cagliari il terzo punto vendita in Sardegna

Dimo, socio di Euronics – il gruppo italiano distributore di elettrodomestici ed elettronica – ha inaugurato un nuovo store in via San Giorgio 3 a Elmas, in una zona dal grande valore strategico per la sua vicinanza con l’aeroporto e i principali snodi viari della città.

L’apertura del terzo store Euronics della regione, il 40° della rete di punti vendita, contribuisce a sostenere lo sviluppo dell’area a nord-ovest del capoluogo e apporta benefici all’occupazione. Sono infatti 21 gli addetti del negozio, di cui 18 neoassunti. Uno staff selezionato e formato da Dimo per assicurare quella assistenza accurata e personalizzata alla clientela da sempre tratto caratterizzante dell’insegna Euronics.

In linea con questa filosofia, nella zona centrale del negozio Dimo, di 1.500 metri quadrati, è stata creata un’innovativa piattaforma di accoglienza per rendere disponibili tutti i servizi dello store. In questo ampio corner i clienti possono trovare un immediato supporto: dai finanziamenti alla riparazione di smartphone o di altri prodotti, dalla richiesta di assistenza per ulteriori necessità fino al ritiro dei prodotti acquistati online.

Inoltre nello store Dimo i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di prodotti in un grande negozio “virtuale” grazie alla presenza di Digital Store. Oltre all’impronta omnicanale, il punto vendita è stato studiato per offrire una piacevole e appagante shopping experience grazie a una profonda cura dell’esposizione di tutte le categorie merceologiche e alla presenza di numerose aree esperienziali dedicate alle più innovative tendenze della tecnologia: wearable, mobilità elettrica e benessere per la casa, oltre ai pannelli fotovoltaici in collaborazione con Plenitude per una fonte energetica green.

Grande attenzione anche agli elettrodomestici da incasso con un’ampia proposta e un point dedicato alla scelta di questi prodotti e alla loro progettazione all’interno dell’ambiente cucina. Il magazzino di ampia metratura e costantemente rifornito del nuovo store Dimo, permette ai clienti di ritirare immediatamente i prodotti o di effettuare la consegna a casa in tempi brevi.

“Abbiamo scelto Cagliari come nuova tappa del nostro piano di sviluppo e di sostengo alla presenza dell’insegna Euronics a livello nazionale” dichiara Elena Vipiana, titolare di Dimo. “Ci sentiamo affini a questo territorio perché i valori di vicinanza e accoglienza che caratterizzano questa comunità sono da sempre nel DNA della nostra società e dell’intero Gruppo Euronics. Siamo pertanto orgogliosi di inaugurare il terzo punto vendita in Sardegna e ci sentiamo onorati dell’accoglienza ricevuta”.