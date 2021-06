Extreme Networks è stata nominata Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure per il quarto anno consecutivo, con una valutazione di 4,7 su 5 punti attribuita direttamente dai clienti.

Secondo Gartner il mercato dell’infrastruttura di accesso cablato e wireless alle LAN “comprende i vendor che forniscono hardware e software per reti cablate e wireless che consentono la connessione degli apparati alle LAN enterprise cablate e Wi-Fi”.

La ricerca Gartner Peer Insights Customers’ Choice è basata sui feedback e le valutazioni degli utenti con una esperienza diretta di acquisto e utilizzo dei prodotti e dei servizi.

Con Extreme Networks controllo totale dell’infrastruttura di rete

Le soluzioni Extreme per l’infrastruttura di accesso cablato e wireless alle LAN comprendono gli access point ExtremeWireless, la tecnologia ExtremeSwitching e la piattaforma ExtremeCloud IQ, e consentono di semplificare la gestione della rete attraverso il cloud, mantenendo un controllo totale sull’infrastruttura.

Gli utenti hanno elencato i motivi principali per la scelta di Extreme:

l’eccellente qualità del servizio e del supporto

la facilità di implementazione dell’infrastruttura

la visibilità sull’intera rete attraverso un unico pannello di controllo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ed Meyercord, President e CEO di Extreme Networks: «Extreme viene riconosciuta come Gartner Customers’ Choice per il quarto anno consecutivo, e questo è uno dei migliori indicatori del nostro successo come azienda perché arriva proprio dagli utenti finali delle nostre soluzioni. Extreme crede che la gestione della rete non debba rappresentare un problema per le aziende, per cui il giudizio dei clienti riveste un’importanza fondamentale».