FINIX Technology Solutions movimenta il canale

FINIX Technology Solutions, società italiana di servizi IT, è alla ricerca di nuovi SAP Business Partner specializzati per ampliare e sostenere la propria offerta.

Con FINIX Technology Solutions, aprono la ricerca anche i partner Reevo e Fujitsu, di cui FINIX commercializza in esclusiva l’offerta di soluzioni per progetti sviluppati ad hoc in tutta Italia.

L’obiettivo delle tre società è favorire il dialogo e la collaborazione fra le società che si occupano di applicazioni e software in ambienti SAP e la parte hardware di infrastruttura e Cloud. Con il Cloud, infatti, l’infrastruttura guadagna in flessibilità e scalabilità, e consente di pianificare gli investimenti in forme e modalità molto più innovative rispetto all’on-premise. Il caso di SAP e dei sistemi gestionali in genere è emblematico. A differenza del Disaster Recovery o del semplice Backup, qui il Cloud non è solo di supporto all’infrastruttura. Ne è parte integrante, visto che va a toccare sistemi essenziali per l’operatività aziendale.

FINIX Technology Solutions e ReeVo

In questo scenario, FINIX Technology Solutions e ReeVo hanno scelto di mettere in comune la propria expertise e allargare la rete dei propri partner. L’intento è fornire ai clienti finali le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia anche per quel che riguarda gli ambienti SAP. Questo con l’esclusivo supporto di Fujitsu, uno dei maggiori fornitori di ICT al mondo e Global Partner SAP da oltre 40 anni.

La ricerca di partner in ambito SAP è stata annunciata a Milano, durante un evento esclusivo organizzato da FINIX Technology Solutions con i partner ReeVo e Fujitsu. Durante la mattinata sono intervenuti Danilo Salladini, Senior Sales Specialist & Business Development Manager di FINIX, Valerio Palombi Area Manager Centro Sud di ReeVo e Hussein Keilani, SAP Solutions Business Manager di Fujitsu. Sono loro che hanno presentato le soluzioni messe a punto per supportare i clienti verso una corretta migrazione al cloud dei propri sistemi SAP.

FINIX rende disponibile il SAP Inspection Tool

Tra questi, il SAP Inspection Tool è il servizio di Fujitsu – disponibile in Italia solo attraverso FINIX Technology Solutions. Questo strumento fornisce alle organizzazioni gli strumenti e le competenze per analizzare un’installazione SAP in modo efficace, non intrusivo e sostenibile.

“Il servizio inizia con la registrazione anonima di tutti i dati di utilizzo di un’installazione SAP, che vengono inviati al laboratorio Fujitsu in Germania per essere analizzati da un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dall’Università di Magdeburgo e addestrato su circa 8,9 miliardi di transazioni SAP. L’analisi fornisce un report accurato sul funzionamento delle singole istanze SAP. Il tutto incentrato sia sull’infrastruttura che sulle applicazioni per consentire agli ingegneri Fujitsu di formulare raccomandazioni e consigli sull’ottimizzazione del sistema, utilizzando le risorse on-premise e Cloud disponibili”, ha commentato Danilo Salladini, IT Solution Architect di FINIX. “Il report prodotto dagli ingegneri Fujitsu evidenzia eventuali scostamenti tra l’infrastruttura IT e l’utilizzo che ne fa l’applicazione SAP. Tra questi, spreco di memoria, sotto o sovraccarico, efficienza del sistema, performance over lifetime e così via. Il SAP Inspection Tool è uno strumento di analisi consultiva di alto livello facile da implementare, grazie all’automazione consentita dall’Intelligenza Artificiale“.

Il SAP Inspection Tool, presentato all’evento, sarà reso disponibile gratuitamente a tutti i clienti ReeVo per un periodo di sei mesi.

“Fujitsu e SAP vantano una partnership strategica pluridecennale volta a rendere l’infrastruttura IT sempre più allineata alle esigenze aziendali. Siamo lieti di poter portare i migliori frutti di questa collaborazione tecnologica anche ai clienti italiani, attraverso FINIX Technology Solutions e i suoi partner“, ha aggiunto Hussein Keilani, SAP Solutions Business Manager di Fujitsu.