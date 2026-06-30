FUJIFILM annuncia i vincitori alla European Partner Conference 2026 a Vienna

FUJIFILM Europe ha annunciato i vincitori degli European Partner Awards 2026, presentati durante la terza European Partner Conference, tenutasi a Vienna, Austria.

L’evento, svoltosi all’insegna del tema “Make More”, ha riunito i partner della società provenienti da tutta Europa per condividere aggiornamenti strategici, esplorare nuove opportunità commerciali e celebrare i risultati raggiunti dai partner che sostengono la crescita continua di Fujifilm sia nel settore della stampa di produzione on-demand che in quello della stampa per ufficio con tecnologia dei dispositivi.

Tra i vincitori, Delo Kantoorkenners ha ricevuto il DT Master Award, a riconoscimento del suo contributo in tutti i settori legati alla tecnologia dei dispositivi. Delo sta inoltre sostenendo il lancio della gamma di stampanti da ufficio Apeos di Fujifilm nei mercati dei Paesi Bassi e del BeLux.

Koen Smetsers, Manager Printing Delo Kantoorkenners Bv a Delo Kantoorkenners, commenta: “Siamo lieti di avere ottenuto un riconoscimento da Fujifilm. Questo premio riflette la forza della nostra collaborazione. Vediamo importanti opportunità per il futuro e siamo impazienti di continuare a supportare i clienti con le soluzioni innovative di Fujifilm.”

Jet Tech Group è stata nominata “European Partner of the Year”, a riconoscimento del suo eccezionale contributo al settore POD di Fujifilm.

Steve Andrew, Amministratore delegato di Jet Tech Group, dichiara: “Essere stati nominati “European Partner of the Year” da Fujifilm è un grande onore per tutto il team di Jet Tech. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di aiutare i clienti a ottenere il massimo dai loro investimenti tecnologici, e la gamma POD di Fujifilm ci offre una solida piattaforma per farlo. Questo riconoscimento rappresenta un momento di orgoglio e riflette l’impegno, la fiducia e la collaborazione che stanno alla base della nostra partnership.”

Shimone Group ha ottenuto due riconoscimenti: Portfolio Excellence Award – Special Recognition e European Partner of the Year – Special Recognition.

Yehezkel Shimone, Amministratore delegato di Shimone Group, commenta: “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questi riconoscimenti da Fujifilm. Questi riconoscimenti testimoniano la solidità della nostra collaborazione e l’impegno del nostro team nel fornire un valore reale ai clienti. Essere premiati due volte è un grande risultato e ci dà ancora più fiducia mentre continuiamo a consolidare il nostro successo con Fujifilm.”

Tyche Group ha vinto l’Apeos All Star Award nell’ambito della rete di partner Device Technology di Fujifilm, grazie al proprio impegno a sostegno della gamma di stampanti multifunzione da ufficio Apeos.

Aldo Barozzi, CEO Tyche Group presso Tyche Group, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio da Fujifilm. La gamma Apeos offre ai clienti una solida combinazione di qualità, sicurezza e affidabilità, e siamo lieti di sostenere la crescita di Fujifilm nel settore della tecnologia dei dispositivi. Questo riconoscimento riflette perfettamente il lavoro del nostro team e la solidità della nostra partnership.”

Matthew Wrighton, Direttore divisione Device Technology, Fujifilm Europe, commenta: “La nostra European Partner Conference rappresenta un’importante occasione per riunire la nostra rete di partner, condividere la nostra visione per il futuro e rendere omaggio alle aziende che ci aiutano a crescere in tutta Europa. I vincitori di quest’anno dimostrano la forza e la diversità di tale rete, sia nel nostro portafoglio di soluzioni di stampa di produzione POD che nel nostro settore Device Technology dedicato alla stampa per ufficio.”

Matthew aggiunge: “I nostri partner svolgono un ruolo fondamentale nel modo in cui mettiamo la tecnologia Fujifilm a disposizione dei clienti. Sia che si tratti di offrire nuove opportunità alle aziende del settore della stampa di produzione grazie a Revoria e al nostro più ampio portafoglio di soluzioni POD, sia che si tratti di aiutare le organizzazioni a trarre vantaggio dalla gamma di soluzioni di stampa per l’ufficio Apeos, la loro competenza e la loro conoscenza del mercato locale sono fondamentali per il nostro successo. Siamo orgogliosi di celebrare il loro successo a Vienna.”

L’elenco completo dei vincitori europei:

Premi Stampa on demand/stampa di produzione

Portfolio Excellence Award – Commercial Servicopy

– Commercial Servicopy European Partner of the Year Award – Jet Tech Group

– Jet Tech Group Super Colour Award – MCA Digital S.p.A

– MCA Digital S.p.A Super Colour Award – Special Recognition – Prima Production Solutions

– Prima Production Solutions European Partner of the Year – Special Recognition – Shimone Group Ltd

– Shimone Group Ltd Portfolio Excellence Award – Special Recognition – Shimone Group Ltd

Premi Device Technology

DT Master Award – Delo Kantoorkenners

– Delo Kantoorkenners Apeos All Star Award – Special Recognition – Extra Lux

– Extra Lux DT Master Award – Special Recognition – Technodocs Ltd

– Technodocs Ltd Apeos All Star Award – Tyche Group

La conferenza ha inoltre offerto a Fujifilm l’occasione per mettere in evidenza il proprio costante impegno nel sostegno ai partner, nell’innovazione di prodotto e nella crescita in Europa. Con un portafoglio in continua espansione nei settori della stampa di produzione e per ufficio, Fujifilm ha ribadito il proprio impegno a collaborare strettamente con i partner per aiutare i clienti a migliorare la produttività, sviluppare nuove applicazioni e creare maggior valore grazie alla propria tecnologia di stampa.