Fulvio Fabi nuovo National Channel Manager di Bitdefender

A cinque anni dall’arrivo di Bitdefender in Italia con una filiale diretta, il vendor leader nel settore della sicurezza informatica, prosegue il consolidamento della sua presenza sul mercato con l’ingresso di Fulvio Fabi in qualità di National Channel Manager, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business sul canale della società. Annalisa Acquaviva, precedentemente Distribution Manager Italy, Spain and Portugal assume invece il nuovo ruolo di Channel Director, Italia e Iberia, per sviluppare la strategia di canale e il team di canale in Italia, Spagna e Portogallo ed espandere ulteriormente il portfolio di distributori, partner e rivenditori.

“Sono lieto di dare il benvenuto nel team italiano di Bitdefender a Fulvio Fabi e della nuova sfida professionale per Annalisa Acquaviva. Fulvio è una nuova importante risorsa per le nostre attività di canale a livello Italia. Il suo approccio pragmatico allo sviluppo del business permetterà di far crescere la presenza di Bitdefender nel mercato Enterprise per la sicurezza informatica” ha commentato Emilio Roman, SVP, Global Sales & Channels, ENTERPRISE WW SALES & MARKETING di Bitdefender che prosegue: “Mi congratulo anche con Annalisa per aver gestito in modo molto efficiente la nostra distribuzione nel Sud Europa, che grazie a lei è diventata una parte molto importante del nostro go-to-market. Nel suo nuovo incarico, la sua esperienza e le sue capacità di leadership contribuiranno sicuramente ancora di più allo sviluppo del nostro canale nell’area geografica a lei affidata, migliorando l’esperienza dei partner per garantire che dispongano di tutto ciò di cui hanno bisogno per supportare i loro clienti.”

Nel suo nuovo ruolo in Bitdefender, Fabi metterà la sua esperienza al servizio del canale per aiutare a rafforzare il presidio sui partner: “Inizia per me una nuova importante esperienza con Bitdefender, vendor che ormai si è saldamente affermato sul mercato italiano” spiega Fulvio Fabi. “La nostra strategia per il 2022 è volta a supportare il canale grazie alla disponibilità di numerose attività di formazione, condivisione di informazioni e incontri per aiutare i partner ad affrontare le principali sfide che questo particolare momento storico ha portato, consolidando i rapporti esistenti e sviluppandone di nuovi”.

Prima di entrare in Bitdefender, Fulvio Fabi ha lavorato per CommScope, dove ha ricoperto la posizione di Territory Account Manager per Italia, Cipro, Grecia e Malta, e precedentemente, per oltre cinque anni, si è occupato di sviluppo del canale per la divisione cybersecurity e networking della società V-VALLEY / ITWAY. Fulvio Fabi vanta oltre 30 anni di esperienza nell’industria IT dove ha ricoperto ruoli dedicati allo sviluppo del canale e della distribuzione per aziende come Ibm, Lacie, Enterasys Network, Wyse Technology, Ready Informatica ed Esprinet Group (Itway/V-Valley). Si è inoltre occupato della sicurezza informatica e della gestione di infrastrutture/networking di diversi vendor, tra cui McAfee, Bluecoat, Secure Computing, Citrix e Ruckus.

“Sono davvero entusiasta di proseguire il mio percorso professionale in Bitdefender con questo nuovo incarico”, afferma Annalisa Acquaviva, neo Channel Director, Italia, Spagna e Portogallo, che prosegue: “Il canale è un pilastro essenziale per Bitdefender, abbiamo ambiziosi obiettivi per il 2022 nel corso del quale puntiamo a espandere l’ecosistema dei partner”. Annalisa nel nuovo ruolo di Channel Director, Italia e Iberia guiderà la strategia di canale e il team di canale in entrambi i Paesi. Il suo ruolo si espande fino a includere tutti i canali (distributori e partner rivenditori e MSP) in Italia e Iberia.

Con una ventennale esperienza nel canale italiano, Annalisa ha lavorato prima presso uno dei più importanti distributori di IT, Ingram Micro, nella quale ha ricoperto vari ruoli direzionali. Il più recente, Acquaviva ha assunto il ruolo B2B Sales Account Director e Cloud Business Lead, riportando direttamente al Country Manager di Ingram Micro Italia e sviluppando le relazioni e il business con i principali partner (VAR, CORPORATE, System Integrator, etc) del settore di canale. In Bitdefender ha precedentemente ricoperto la carica di Regional Channel Manager e successivamente Distribution Manager Italy, Spain and Portugal.

Bitdefender è un’azienda basata sul canale, che vende il suo portfolio di prodotti e servizi attraverso distributori e partner di canale con un modello di go to market indiretto. Un modello organizzativo a favore di partner, dove le parole chiave sono: territorialità, formazione, territorialità e mid-market con l’obiettivo di far fronte alle sfide della sicurezza IT insieme a partner che intendono investire fortemente nella security IT. Nell’ultimo anno, la strategia commerciale, in particolare, è stata volta alla semplificazione del Partner Program, alla creazione di un team di vendita dedicato al canale ed a un focus commerciale sul mercato enterprise e sul canale dei Managed Service Provider (MSP). Un percorso vincente che ha portato la filiale italiana ad essere la migliore regione in Europa sugli indicatori di crescita numerica del canale.