Bitdefender, specialista mondiale della sicurezza informatica, è lieta di annunciare l’ingresso nel team italiano di Giovanni D’Amato in qualità di Senior Sales Engineer per l’Italia.

Giovanni D’Amato vanta più di 20 anni di esperienza nel settore IT e della cybersecurity. Negli ultimi 13 anni in McAfee ha lavorato con successo supportando i clienti del mondo entreprise in qualità di Professional Services Manager, Pre-Sales, Solution Architect.

In precedenza, ha lavorato come IT Trainer e Cybersecurity Pre-Sales Engineer per diversi System Integrator sul territorio italiano, esperienze che gli hanno permesso di sviluppare una profonda conoscenza dei modelli di go to market.

La sua seniority nel mercato e un importante network di relazioni presso i più importanti clienti della Pubblica Amministrazione lo hanno reso il candidato perfetto per supportare l’attività di vendita delle soluzioni Bitdefender.

“Nel corso della sua carriera Giovanni ha ottenuto risultati significativi, sviluppando importanti progetti e supportando con successo i clienti lungo il percorso della sicurezza informatica, costruendo con loro e con i partner relazioni solide. Sono certo che la sua visione e le sue conoscenze del mondo della cybersecurity sapranno dare ulteriore impulso alle nostre attività e all’espansione del business verso settori diversi” ha commentato Massimo Lucarelli, EMEA Sales Engineering Manager a cui D’Amato nel suo nuovo ruolo riporterà.

Nel commentare la sua nomina, Giovanni D’Amato, neo Senior Sales Engineer per l’Italia, ha affermato: “Sono onorato di questo incarico, che arriva in un momento di grande attenzione nei confronti della cybersecurity a livello nazionale e globale. Bitdefender è un player di cui ho sempre riconosciuto le grandi potenzialità tecnologiche e di innovazione. Insieme collaboreremo con clienti e partner per affrontare le tante sfide che il mercato impone”.

Dopo il recente inserimento di Vittorio Ranucci, nominato a febbraio Territory Account Manager per il Centro-Sud Italia, la filiale italiana con questo nuovo ingresso amplia ulteriormente il proprio organico. Parallelamente alla crescita delle attività commerciali infatti, Bitdefender, in Italia dal 2016, è notevolmente cresciuta e può oggi contare su un team di circa venti persone che, suddivise tra Romania e Italia, operano con una focalizzazione al 100% sulle attività nel nostro Paese e sono in grado di accompagnare e sostenere clienti, partner e distributori lungo tutta la filiera operativa.