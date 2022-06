Good Design Award per l’antenna antitaccheggio NS40

Checkpoint Systems ha reso noto che l’antenna antitaccheggio NS40 è tra i vincitori della categoria Retail Fittings dei Good Design Awards, il prestigioso riconoscimento assegnato da parte del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, che premia ogni anno i progetti più innovativi e all’avanguardia.

NS40 supera i confini del design dell’antitaccheggio

NS40 fornisce ai retailer del settore food una protezione dai furti discreta ed efficace nelle corsie vicine alle casse. Progettata per essere installata in cassa, NS40, è parte della gamma di antenne antitaccheggio NEO, caratterizzate da un design ultra sottile e da una tecnologia con un raggio d’azione di 360 gradi.

Dotata di una finitura in acciaio spazzolato, NS40 è adatta a qualsiasi tipologia di configurazione del checkout, poiché la connettività Bluetooth ne permette una facile installazione e spostamento a seguito di remodeling del punto vendita senza la necessità di dover forare il pavimento.

Progettata per essere discreta e adattarsi senza problemi al design dei punti vendita della GDO, l’antenna può anche essere customizzata dal retailer per abbinarsi all’identità visiva di qualsiasi store ed è inoltre possibile creare messaggi vocali personalizzati e una varietà di suoni e LED colorati per poter facilmente distinguere i differenti segnali di allarme.

NS40 supera tutti i limiti anche per quanto riguarda le prestazioni. Può essere installata in fondo a una cassa per permettere un rilevamento più tempestivo e garantire ai retailer maggiori possibilità di gestione del furto, prima che la merce raggiunga l’uscita dello store. Non solo, gli eventuali casi di mancata disattivazione da parte del personale del negozio possono essere corretti velocemente e senza quindi intaccare l’esperienza d’acquisto del cliente finale.

Oltre all’estetica minimal ed elegante, un altro punto di forza dell’antenna, e dell’intera gamma NEO, è senza dubbio la connettività: la tecnologia alla base di queste soluzioni consente infatti di inviare informazioni in tempo reale ai software di proprietà di Checkpoint o a quelli di terze parti eventualmente scelti dall’utente. In questo modo i prodotti della gamma diventano dei veri e propri dispositivi IoT, che aiutano i retailer a pianificare la propria strategia di protezione dei punti vendita.

Infine, NS40, come tutte le antenne NEO, essendo connessa in remoto dà la possibilità al cliente di attivare il servizio di telemanutenzione proattiva da parte di Checkpoint Systems, assicurandosi un monitoraggio completo in tempo reale.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Nimesh Shah, Global Senior Director of Product Management di Checkpoint Systems: «Per anni gli store designer hanno dovuto lavorare con grandi antenne di plastica che servivano a scoraggiare i ladri ma che erano progettate per la loro funzionalità senza l’elemento chiave del design per cui l’estetica era meno determinante. Quando abbiamo lanciato NS40 abbiamo effettivamente mostrato ai retailer che le antenne potevano diventare una componente del design degli store. L’estetica è diventata un fattore chiave del design dei nuovi sistemi Checkpoint: questo premio dimostra quanto abbiamo lavorato sul design in ambito EAS. Anche solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile vincere un premio per il design di un’antenna per la prevenzione dei furti. Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro team che ha sviluppato quest’ultima generazione di soluzioni che consentono ai retailer di armonizzare il design dello store con la prevenzione delle perdite, per tutelare i profitti e attirare più persone nel punto vendita».

Checkpoint Systems sta lavorando allo sviluppo di un aggiornamento della NS40 che permetterà ai retailer di posizionare l’antenna in un numero ancora maggiore di store.