GoTo: ecco i vincitori dei Partner Award al Partner Summit italiano

GoTo, azienda di software per il lavoro flessibile, precedentemente nota come LogMeIn, provider di soluzioni cloud SaaS come GoTo Connect, GoTo Resolve e Rescue, ha annunciato i top partner italiani vincitori dell’Award in occasione del Partner Summit dell’azienda. Poiché le aziende continuano a sostenere il lavoro flessibile a lungo termine, la giusta tecnologia è diventata essenziale per supportare una maggiore collaborazione e comunicazione. I partner sono stati premiati per il loro contributo nel favorire questo cambiamento e facilitare il continuo passaggio dei clienti di GoTo ad ambienti di lavoro flessibili sicuri.

Gli Award di GoTo hanno premiato i partner che vendono prodotti UCaaS (Unified Communications-as-a-Service), GoToConnect e GoTo Contact Center e i vincitori sono stati selezionati in base alle prestazioni di vendita del 2021 e per aver identificato e collaborato con i clienti che hanno beneficiato della gamma completa di soluzioni di comunicazione e collaborazione GoTo per continuare a rendere l’IT facile, ovunque.

“L’ambiente di lavoro di oggi ha cambiato il modo di vendere e servire i clienti. I nostri partner hanno svolto un ruolo fondamentale in questa evoluzione e siamo entusiasti di onorare il grande lavoro dei nostri migliori partner al Partner Summit italiano”, ha dichiarato Patrick McCue, Global Vice President of Global Partners di GoTo. “Non vediamo l’ora di continuare a costruire queste relazioni mentre continuiamo ad espandere il nostro partner program a servizio del nostro crescente ecosistema di partner in tutto il mondo”.

I vincitori italiani per il 2021 sono:

• Top Performer – Ourvision

• Top Producing Partner – Eurodigit

• Top Deal – SpazioProfessionista

• Top Distributor – Esprinet

• Top Project of the year – Smartech

Top performer

Ourvision supporta aziende, liberi professionisti e Pubblica Amministrazione nella transizione digitale offrendo soluzioni efficienti e altamente tecnologiche per la comunicazione, la sicurezza e il supporto da remoto. Negli ultimi anni, Ourvision ha siglato accordi quadro strategici nel mercato italiano. ANCI è un esempio.

Top Producing Partner

Eurodigit è il 1° Business Partner Italiano di GoTo per il secondo anno consecutivo. Propone soluzioni di Collaboration e di Sicurezza IT tra le più utilizzate a livello internazionale. Inoltre, grazie alla professionalità del proprio staff, fornisce servizi di eccellenza a valore aggiunto e si contraddistingue come un Partner affidabile per le Aziende e le Pubbliche Amministrazioni.

Top Deal

Spazio Professionista è una società di consulenza volta a ottimizzare e semplificare, attraverso il digitale, le attività e le scadenze fiscali in capo al Professionista. Grazie alle competenze tecniche, proattività e network, è riuscita a chiudere l’opportunità più grande in termine di revenue in Italia nel 2021.

Top Distributor

Esprinet Group, con una competenza di oltre vent’anni, è un abilitatore dell’ecosistema tecnologico: un team di persone che favorisce l’accesso alle tecnologie grazie a una capillare rete di rivenditori professionali diffusi sul territorio. Grazie ad Esprinet Group, GoTo ha amplificato la presenza dei prodotti in Italia e Iberia nel 2021.

Top Project of the year

Smartech: il team di Smartech annovera al suo interno figure con più di 25 anni di esperienza e dotate di preparazione tecnica accurata. Negli anni Smartech ha sviluppato competenze specifiche su piattaforme di livello Enterprise grazie alle quali ha potuto fornire servizi ed assistenza a clientela di livello sempre più elevato. Grazie alle sue competenze, Smartech ha aiutato l’Ospedale di Careggi nel trasmettere un’operazione chirurgica “Live” tramite la piattaforma GoToMeeting