Harwin premia la distribuzione di Avnet Abacus

Avnet Abacus, una delle società leader in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, ha annunciato di aver ricevuto il premio “European Distributor of the Year 2021” da Harwin, specialista riconosciuto a livello globale per le soluzioni di interconnessione a elevata affidabilità.

Per l’occasione, Michael Clarner, Head of Distribution Sales EMEA in Harwin, ha affermato: «La nostra partnership con Avnet Abacus è eccezionalmente forte in tutta Europa e a ogni livello del nostro business. Durante il 2021 i ricavi sono cresciuti ben al di là della media di mercato; l’alto numero e il valore dei nuovi progetti vincenti aprono la strada per un brillante futuro».

Quest’ultimo premio segue il recente successo di Avnet Abacus nel “5 Star Awards” di Harwin, che ha visto protagonisti due riconoscimenti individuali all’interno del team Avnet Abacus, premiati per aver conseguito risultati estremamente meritevoli nel supportare il suo business: Jose Ramon Blazquez ha svolto un ruolo chiave nell’affermare i progetti vincenti Harwin in una varietà di mercati, mentre a sua volta Dieter Kuhn ha fornito un prezioso supporto tecnico per una serie di progetti personalizzati di alto profilo.

Per Hagen Götze, Senior Director Marketing in Avnet Abacus: «Grazie all’importante attenzione che riserviamo al servizio clienti, all’eccellente supporto tecnico e all’eccezionale collaborazione con Harwin, siamo stati in grado, ancora una volta, di rafforzare la nostra posizione di distributore numero 1 in tutta la rete EMEA di Harwin per il 2021. Vorrei ringraziare tutto il team Harwin per lo straordinario supporto».

In una nota ufficiale, Avnet Abacus ricorda la distribuzione di un ampio portfolio dei prodotti di interconnessione ad elevata affidabilità a marchio Harwin. Gli utilizzi? Spaziano in mercati che includono IoT e aerospazio/difesa, oltre che per soluzioni di schermatura EMC.