Huawei ha presentato la soluzione ‘Smart Classroom’ basata su Huawei IdeaHub Board e sulla piattaforma Cloud creata appositamente per il mondo dell’istruzione.

I dirigenti e gli insegnanti di numerose scuole e istituzioni stanno dando priorità alle stesse sfide di lungo termine quali la mancanza di metodi di insegnamento interattivi, l’allocazione sbilanciata delle risorse e l’inefficienza di gestione dovuta alla distribuzione territoriale delle scuole.

Xu Jun, Vice President of Global Government Business Unit, Enterprise Business Group di Huawei, ha evidenziato come la soluzione ‘Smart Classroom’ di Huawei si concentri sugli studenti combinando metodi di insegnamento online e offline per soddisfare la necessità di interazione in classe.

La soluzione utilizza come portale il grande schermo di IdeaHub Board e sfrutta terminali intelligenti (come ad esempio i tablet) e diverse applicazioni per l’insegnamento per condividere risorse didattiche di alta qualità attraverso la piattaforma Cloud.

Cosa rende unica Smart Classroom

Per l’insegnamento da remoto, la soluzione ‘Smart Classroom’ offre funzioni di apprendimento online, live streaming e registrazione. Inoltre, la funzione per le discussioni di gruppo consente a insegnanti e studenti di condividere contenuti e interagire tra loro, generando più entusiasmo negli studenti e incoraggiandoli a partecipare attivamente, migliorando al contempo l’esperienza di insegnamento e la relativa efficienza.

Con IdeaHub Board esperienza interattiva unica

Fondamentale per il corretto funzionamento della soluzione ‘Smart Classroom’ dedicata all’insegnamento e all’apprendimento, Huawei ha presentato anche il dispositivo di collaborazione IdeaHub Board che, dotato di uno schermo a luce soffusa, sistema di proiezione e scrittura intelligente, offre un’esperienza interattiva molto soddisfacente.

In un’epoca come quella attuale in cui anche l’istruzione è diventata digitale, l’offerta di schermi è molto ampia, tuttavia, alcuni modelli presentano una luce blu a lunghezza d’onda corta che si rivela particolarmente dannosa per i giovani e per gli utenti in generale nel lungo termine.

Huawei IdeaHub Board ha ottenuto la certificazione TÜV tedesca, bloccando il 60% della dannosa luce blu emessa dalle sorgenti luminose e riducendo anche la dominante gialla. Questo innovativo prodotto utilizza inoltre l’algoritmo di correzione automatica del colore della qualità dell’immagine e la tecnologia antiriflesso, offrendo un’uniformità del colore superiore del 70% rispetto allo standard del settore e un’elevata flessibilità in tutte le condizioni di illuminazione.

Come sottolineato da Pan Yong, Vice President, Intelligent Vision & Collaboration Product & Solution Sales di Huawei: «IdeaHub Board combina scrittura intelligente, proiezione wireless e applicazioni di tipo open source in un’unica scheda, proponendosi come il primo dispositivo di collaborazione intelligente nel settore dell’istruzione ad essere dotato di un filtro per la luce blu di massima qualità. Grazie alla protezione dalla luce blu, la funzione di proiezione senza app e la scrittura intelligente facilita lo spirito di collaborazione e pratiche di insegnamento smart altamente stimolanti».