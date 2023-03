I.R.I.S. cambia logo ma non la sostanza.

Il fornitore di soluzioni per la gestione delle informazioni e risorsa chiave del Gruppo Canon ha, infatti, annunciato il proprio impegno a potenziare le persone e le organizzazioni con comprovate tecnologie all’avanguardia.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Marc Bory, CEO di I.R.I.S.: «I.R.I.S. è sempre stata all’avanguardia in fatto di innovazione nella gestione delle informazioni. Siamo in continua crescita ed evoluzione e riteniamo sia giunto il momento di adottare un nuovo logo, più rappresentativo del brand, dei nostri valori e della nostra strategia per il futuro. Il nuovo logo rappresenta l’azienda in modo fresco e dinamico e non vediamo l’ora di condividerlo con i nostri clienti e partner».

I prodotti e le soluzioni I.R.I.S. si basano, infatti, su tecnologie proprietarie per l’OCR e la compressione PDF, unite alle tecniche più avanzate e all’avanguardia per la scansione, la classificazione dei documenti basata sull’IA, l’estrazione e il controllo dell’integrità dei dati, per garantire a ogni cliente processi ottimizzati e sicuri.

Grazie all’ampia gamma di scanner portatili, kit di sviluppo software (Toolkit), software desktop e di tipo ClientServer e servizi Cloud, I.R.I.S. aiuta le persone e le organizzazioni a:

• Ridurre gli errori manuali, i tempi di elaborazione e i costi operativi

• Migliorare la produttività e la trasparenza

• Migliorare la tracciabilità e le operazioni di revisione contabile

• Digitalizzare e automatizzare l’elaborazione dei documenti

• Adottare e sviluppare modalità di lavoro ibride e produttive: in ufficio, a casa e in viaggio

• Concentrarsi sul proprio core business

I.R.I.S. cambia logo in meglio

Il design contemporaneo e vivace del nuovo logo rappresenta l’impegno costante di I.R.I.S. nello sviluppo di soluzioni orientate al futuro per e con i suoi partner e clienti.

Come aggiunto da Marc Bory: «Il blu e il turchese evocano la passione dell’azienda per l’automazione e la sostenibilità, mentre la lente di ingrandimento e l’occhio rappresentano la qualità delle tecnologie di acquisizione I.R.I.S. Anche per questo, Siamo orgogliosi del lavoro fatto negli ultimi 35 anni ed entusiasti di continuare a innovare e crescere insieme ai nostri clienti e partner».

Il nuovo logo sarà adottato su tutti i prodotti I.R.I.S., sul materiale di marketing e sulle piattaforme digitali.