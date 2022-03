I router ZTE ricevono le certificazioni MEF 3.0 Carrier Ethernet

ZTE Corporation, fornitore internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l’Internet mobile, ha annunciato che sei dei suoi router hanno superato i test di certificazione MEF 3.0 Carrier Ethernet (CE), dimostrando ancora una volta la conformità dell’azienda alle rigorose specifiche stabilite da MEF, l’autorità di riferimento del settore.

Le certificazioni MEF 3.0 CE definiscono una serie di specifiche tecniche basate sui modelli di servizio di E-LINE/E-LAN/E-TREE/E-ACCESS/E-TRANSIT. Il processo di attestazione si basa su ricerche e prove sulla QoS, e su oltre 30.000 casi di test sulle applicazioni al fine di eseguire verifiche complete e rigorose sulle funzioni dei router. I risultati dei test mostrano che i prodotti ZTE soddisfano pienamente i requisiti tecnici del MEF nelle funzioni e nelle prestazioni, e raggiungono il livello di eccellenza del settore. Infatti, ad oggi, ZTE ha ricevuto tredici certificazioni router MEF 3.0 CE.

In qualità di associazione di settore internazionale di fornitori di reti, cloud e tecnologie che guidano la trasformazione della rete per alimentare l’economia digitale, MEF è un ente di certificazione autorevole per l’Ethernet. Ad oggi, ha rilasciato decine di schede tecniche e un elevato numero di certificazione nell’architettura, nei servizi, nel funzionamento e nella gestione di carrier Ethernet.

Le certificazioni MEF 3.0 CE convalidano non solo i servizi flessibili e universali, ma anche le prestazioni e la sicurezza di Carrier Ethernet. Pertanto, i fornitori richiedono sempre più spesso che i venditori ottengano la certificazione nella costruzione della rete e nel provisioning dei servizi. Essendo certificati MEF 3.0 CE, i dispositivi di ZTE sono in grado di fornire ai clienti servizi migliori con una qualità superiore.

In futuro, ZTE continuerà ad aderire ai principi di apertura e cooperazione per guidare la trasformazione della rete e potenziare l’economia digitale. MEF fornisce standard di riferimento per servizi, quadri LSO e API, e programmi di formazione e certificazione, tecnologie, API e professionisti.