I servizi di Price Intelligence QBerg con Esprinet

Esprinet ha siglato un accordo di distribuzione con QBerg, Istituto di Ricerca italiano specializzato nei servizi di Price Intelligence e di analisi delle strategie assortimentali cross canale.

Nello specifico, stando a quanto reso noto in una comunicazione ufficiale, QBerg nasce nel 2005 con la mission di dotare i propri clienti degli strumenti giusti per conoscere e governare il mercato dei beni di consumo. Con la piattaforma QPoint, che utilizza le tecnologie più all’avanguardia, offre ai clienti che affrontano la sfida della multicanalità strumenti di monitoraggio e comparazione di prezzi e assortimenti di Flyer, Store, E-commerce e Newsletter. Le ricerche tattiche e le analisi strategiche, unitamente alla presenza di reportistiche automatizzate, costituiscono un valido supporto per l’utente che opera nelle divisioni Sales, Marketing, Trade marketing, nonché per Buyer e Category del trade.

QPoint Light e QPoint Data per il canale di Esprinet

Il portafoglio di Esprinet si arricchisce, dunque, con due prodotti della gamma QBerg. Da una parte QPoint Light, uno strumento tattico che permette al cliente di monitorare in modo rapido, semplice ed efficace i prezzi che la concorrenza sta praticando su volantini, negozi fisici, siti web e campagne ecommerce. Dall’altro QPoint Data, che consente di arricchire il gestionale del cliente con dei flussi dati continui in tempo reale.

QBerg ha scelto di affidarsi al distributore che sta diventando punto di riferimento del mercato dei servizi con l’obiettivo di raggiungere una ampia audience di prospect, tramite la sua ampia rete di clienti rivenditori. Esprinet mette a disposizione del vendor la propria rete distributiva e un team di professionisti che, attraverso piani strategici e commerciali mirati, veicoleranno la soluzione alla rete di Dealer più capillare nel Sud-Europa.

Nella divisione Digital Services i servizi di Price Intelligence QBerg

“Ritengo che l’offerta che QBerg ha confezionato in esclusiva per Esprinet si inserisca perfettamente nell’ambizioso progetto che Esprinet stessa sviluppa con la sua divisione Digital Services” ha commentato Fabrizio Pavone, Co-Founder e CMO di QBerg. “Se noi di QBerg siamo specialisti nella raccolta ed elaborazione di dati relativi a prezzi e assortimenti nel mondo dei beni durevoli, è con la potenza commerciale di Esprinet che riteniamo di poter fornire un valido aiuto ai business medi, medio-piccoli e piccoli nelle proprie politiche assortimentali e di prezzo.”

“La partnership per distribuire i servizi di Price Intelligence QBerg è importante per la strategia di posizionamento del Gruppo Esprinet come Full service Provider”, ha commentato Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “Grazie a QBerg possiamo dotare i nostri clienti degli strumenti giusti per conoscere e governare il mercato dei beni di consumo, affidandoci ad un leader di mercato per i servizi di price intelligence”.