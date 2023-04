I vincitori dei Global Transformation Awards Qlik

Qlik annuncia i vincitori dei Global Transformation Awards, riconoscimento annuale che premia i clienti Qlik che sfruttano i dati in tempo reale per ottimizzare il processo decisionale e renderlo più sicuro. I premi sono stati consegnati da Poornima Ramaswamy, Chief Transformation Officer di Qlik, in occasione del QlikWorld, l’evento globale dedicato ai clienti e ai partner dell’azienda. I vincitori rappresentano organizzazioni di vari settori e ONG che hanno utilizzato Qlik come strumento operativo per la gestione dei dati.

“In un mercato in costante evoluzione, l’utilizzo dei dati in tempo reale è fondamentale per il processo decisionale finalizzato ad ottenere risultati migliori e tangibili”, ha dichiarato Mike Capone, CEO di Qlik. “Siamo orgogliosi di riconoscere l’impegno di questi leader nel porre Qlik al centro delle loro “data strategy” portando valore alle loro organizzazioni”.

I vincitori dei Global Transformation Award 2023: