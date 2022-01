ICOS distribuirà Netwrix in Italia

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT e Netwrix, azienda attiva nella protezione dei dati sensibili e business-critical, nonché primo vendor a introdurre una piattaforma di visibilità e governance per la sicurezza del cloud ibrido, hanno annunciato oggi la firma di un accordo di distribuzione per il territorio italiano.

Sono tante le sfide che le aziende, gli enti pubblici ma anche i cittadini devono affrontate in materia di sicurezza informatica. Una di esse è rappresentata dal fatto che è sempre più difficile individuare i dati da proteggere e i luoghi in cui essi risiedono (es. cloud, e-mail, pc portatili, e così via). Un’altra sfida è rappresentata dal continuo inasprimento delle leggi e regolamentazioni in materia di sicurezza e privacy, nonché dalla costante evoluzione delle minacce informatiche. Diventa quindi importante trovare una soluzione che possa aiutare le aziende ad individuare i dati critici, identificare e rilevare i rischi per la loro sicurezza e infine adottare le contromisure per proteggere, rispondere e correggere gli effetti di eventuali attacchi.

Grazie al portafoglio di soluzioni offerte da Netwrix i partner di ICOS potranno affrontare al meglio queste sfide.

I principali prodotti sviluppati da Netwrix sono:

· Netwrix Auditor, dedicato al monitoraggio e al reporting di attività e cambiamenti occorrenti nell’infrastruttura IT, per individuare anomalie e rischi potenziali

· Netwrix Data Classification, che consente di identificare e localizzare le informazioni sensibili e ridurne l’esposizione.

Entrambi concorrono alla formazione della Netwrix Data Security Platform

“La crescita esponenziale dei dati e la complessità degli ambienti IT stanno rendendo quanto mai vitale disporre di strumenti per governare al meglio le informazioni a scopo di sicurezza e conformità. L’accordo con Netwrix ci consente di collaborare con un partner che eccelle in quest’ambito, permettendoci di arricchire il nostro portfolio con una piattaforma che è al contempo ideale per le esigenze dei clienti finali e un valore aggiunto per i rivenditori che vogliono distinguere la propria offerta”, ha commentato Federico Marini, Managing Director di ICOS.

“Siamo felici di poter cooperare con ICOS, un distributore a valore aggiunto che già collabora con i maggiori vendor per fornire soluzioni avanzate nel campo delle infrastrutture di elaborazione e della cybersecurity. Le competenze tecniche e commerciali della squadra di ICOS ci consentirà di supportare al meglio i Partner di canale nello sviluppo di mercato delle nostre soluzioni di protezione dei dati, dell’infrastruttura e dell’identità” ha aggiunto Maurizio Taglioretti, Regional Manager SEUR di Netwrix.

I partner di canale che sceglieranno di approcciare le soluzioni Netwrix potranno giovarsi del pieno supporto dello staff del distributore, in particolare dei servizi tecnici e di business development per cui ICOS ha conquistato negli anni il pieno apprezzamento del mercato.