ICOS e annuncia un accordo di distribuzione con xFusion

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, ha oggi annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con xFusion, fornitore di infrastrutture IT e soluzioni di calcolo per le esigenze di organizzazioni enterprise operanti in ogni settore. ICOS veicolerà le soluzioni xFusion indirizzando i partner di canale attivi sul mercato italiano.

xFusion offre una gamma completa di soluzioni infrastrutturali in ambito computing, inclusi server rack per applicazioni ad alta intensità di elaborazione come SAP HANA e virtualizzazione, server ad alta densità, server GPU e soluzioni HCI per VMware e Microsoft. Con undici istituti di ricerca, sette uffici regionali, cinque importanti centri di approvvigionamento in tutto il mondo e oltre 1.000 partner commerciali, xFusion serve clienti in 130 paesi e regioni, coprendo settori quali finanza, telecomunicazioni, Internet, trasporti, energia e altri.

Il CEO di xFusion Europe Frank Qin ha così commentato: “Il mercato italiano è uno dei mercati più importanti per l’industria IT globale, noto non solo per le sue enormi potenzialità, ma anche per la sua massima qualità e innovazione tecnologica. Per questo abbiamo deciso di collaborare con il distributore ICOS nel fornire prodotti, soluzioni e servizi di elaborazione intelligenti di alta qualità ai numerosi clienti italiani. Ci impegniamo a fornire costantemente valore ai nostri clienti e partner con pratiche e concetti più mirati, innovativi e integrati, contribuendo alla trasformazione digitale delle industrie europee.”

“xFusion ha un’esperienza di più di 20 anni di continua innovazione nell’industria IT. Aderendo al principio “integrarsi e crescere insieme”, siamo lieti di firmare un contratto di distribuzione con il partner ICOS per creare valore effettivo nello sviluppo del futuro digitale”, ha affermato Jimmy Jin, VP of Partner Development & Mgmt Dept., xFusion Europe.

Federico Marini, Managing Director di ICOS, ha concluso: “In un contesto IT che evolve velocemente, le infrastrutture di calcolo restano un mattone fondamentale per la costruzione degli scenari digitali attuali e futuri. Che si tratti di cloud privati, di implementazioni edge o dei data center dei fornitori di servizi cloud pubblici, la disponibilità di server veloci, affidabili e facili da gestire è una condizione irrinunciabile. Ecco perché siamo felici di collaborare con un partner come xFusion, le cui soluzioni di computing costituiscono quanto di meglio l’industria IT è oggi in grado di offrire ai clienti”.

ICOS fornirà le soluzioni xFusion corredandole con una gamma di servizi riconosciuti e apprezzati mercato. Tra i servizi proposti ricordiamo il supporto di prevendita, l’affiancamento nella fase di offerta ed i servizi marketing orientati allo sviluppo del business.