ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, annuncia di aver siglato un accordo per la distribuzione dei prodotti del vendor QStar Technologies.

La partnership siglata tra ICOS e QStar è il risultato di una scelta basata sulla condivisione di obiettivi strategici di mercato e focalizzazione nell’ambito della gestione e protezione dei dati. Il contratto di distribuzione include, oltre al territorio nazionale, anche il mercato DACH, dove ICOS è presente direttamente con una propria organizzazione, ICOS Deutschland GmbH, con sede a Monaco di Baviera.

La nuova partnership, grazie alla pluriennale esperienza di ICOS nell’ambito dello storage, permetterà di accrescere ulteriormente la presenza di QStar sul canale. Rivenditori, VAR e system integrator potranno così arricchire la loro offerta di soluzioni e tecnologie nell’ambito dell’archiviazione dati, oltre alla possibilità di sviluppare nuovi servizi a valore per l’analisi e l’ottimizzazione dei dati sia on premise, che in cloud.

In linea con un approccio consolidato nel corso degli anni, ICOS proporrà ai partner non solo la fornitura dei prodotti sviluppati da QStar, ma anche i servizi a corredo, che spaziano dal supporto tecnico di prevendita, alla formazione tecnica e commerciale, al supporto ad attività di marketing per la creazione di opportunità di business.

ICOS potrà inoltre beneficiare sia in Italia che in Germania delle partnership industriali strette da QStar con realtà di rilevanza internazionale nell’ambito del backup dei dati, vendor che integrano all’interno delle loro soluzioni la tecnologia Tape as NAS – Long Term-Archive.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Marini, Managing Director di ICOS: «QStar è un vendor di rilievo tra i player che operano nel campo delle soluzioni software di archiviazione e gestione dei dati. Ha la particolarità di avere una piattaforma modulare in grado di supportare l’espansione di capacità da terabyte a petabyte e poter offrire una varietà di funzioni di protezione d’archivio come la copia su nastro, la replica e il mirroring in tempo reale. Questo approccio offre ai clienti di QStar una strategia di archiviazione dei dati a lungo termine con l’agilità di cui hanno bisogno per evolvere in un mercato in continua evoluzione».

Le soluzioni QStar andranno ad arricchire il portfolio della business unit di Infrastruttura di ICOS, che si affianca a quella focalizzata sulle soluzioni di Cybersecurity.