ICOS raggiunge e supera obiettivi di business ambiziosi

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, ha annunciato gli importanti risultati conseguiti nel proprio anno fiscale 2021.

Nel corso dell’esercizio fiscale in oggetto, decorrente da maggio 2020 ad aprile 2021, ICOS ha fatto registrare un fatturato di 59,8 milioni di euro, con un incremento anno su anno del 23,66%. Contestualmente, l’indicatore di redditività Ebitda si è attestato su una crescita del 172,5%.

Nel periodo in questione l’azienda ha altresì siglato diversi nuovi contratti di distribuzione, portando il numero di brand presenti nel proprio portfolio da 8 a 24 (+300%), gran parte dei quali si collocano nella divisione Cybersecurity inaugurata alla fine del 2019.

Parallelamente è raddoppiata la numerica del personale aziendale, con l’obiettivo di far fronte al crescente impegno dato dall’incrementato numero di vendor gestiti.

Tra le pietre miliari che hanno caratterizzato l’annata di ICOS non va dimenticata la prima iniziativa di internazionalizzazione dell’azienda, con l’apertura a gennaio 2021 della filiale ICOS Deutshland GmbH a Monaco di Baviera per approcciare il mercato DACH (Germania, Austria e svizzera).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Marini, Managing Director di ICOS: «Non solo abbiamo centrato gli obiettivi definiti a inizio anno, già di per sé ambiziosi, ma addirittura siamo riusciti a superarli in modo significativo. È il segno concreto del nuovo corso imboccato dall’azienda da un anno e mezzo a questa parte, ed è significativo che questo successo arrivi in un periodo così complesso a causa della pandemia. Per questo non posso che ringraziare tutto lo staff che si è speso al massimo delle proprie possibilità operando in contesto di oggettiva difficoltà».