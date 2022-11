Il traduttore universale Vasco Electronics in sconto fino al 25% con il Black Friday e il Cyber Monday

A partire dal 25 novembre, tornano Black Friday e Cyber Monday, le giornate più attese dell’anno per gli amanti dello shopping e non solo che desiderano accaparrarsi prodotti e novità a prezzi vantaggiosi. Durante questo periodo, l’86% degli italiani si dedica allo shopping, con una spesa media complessiva tra le più alte d’Europa[1]. Uno dei motivi di questa larga partecipazione è la tendenza a sfruttare queste giornate per acquistare in anticipo anche i regali di Natale a offerte vantaggiose. Il settore dell’elettronica di consumo si conferma negli anni tra quelli di maggiore interesse da parte degli utenti italiani, proponendo offerte convenienti su dispositivi e apparecchiature con tecnologie di ultima generazione. Tra queste, da tener d’occhio durante il Black Friday c’è il Vasco Translator V4, l’ultimo traduttore universale di Vasco Electronics dotato di intelligenza artificiale che offre la tecnologia all’avanguardia per consentire una comunicazione efficace di livello madrelingua supportando fino a 108 lingue per tradurre voce, foto e testi ovunque nel mondo.

Si tratta di un dispositivo che non solo fornisce traduzioni con accuratezza pari al 96% con connessione ad internet illimitata e gratuita in 200 Paesi, ma dispone anche di un tutor linguistico digitale, utile nell’apprendimento di nuove lingue straniere.

Grazie alla Learning app, l’applicazione progettata sul metodo delle flashcard per guidare l’utente nell’apprendimento di nuovi vocaboli e di una pronuncia corretta, sarà possibile imparare con semplicità nuove lingue e nuove espressioni utili per qualsiasi occasione di viaggio, lavoro o intrattenimento.

La user experience semplice e intuitiva offerta dall’app motiva l’utente ad apprendere in maniera continuativa, mostrando i progressi raggiunti nel tempo e garantendo aggiornamenti costanti per approfondire sempre più la conoscenza linguistica.

In occasione del Black Friday, Vasco Translator V4 sarà disponibile dal 23 al 28 novembre a un prezzo speciale scontato del 25% pari a 290 euro sul sito di Vasco Electronics.