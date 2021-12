James Worral è Head of EMEA Channels di Cohesity

Cohesity, specialista nella gestione innovativa dei dati, ha annunciato la nomina di James Worral a Head of EMEA Channels. Worral ha una vasta esperienza nella creazione di canali di vendita, avendo ricoperto negli ultimi vent’anni ruoli di primo piano in startup specializzate in networking, enterprise IT e tecnologia. Nel suo nuovo ruolo in Cohesity, riferirà alla Cohesity global partner organisation, guidata da Mike Houghton. Worrall avrà la responsabilità di scalare l’ecosistema di partner EMEA dell’azienda, potenziando anche la strategia di go-to-market della società nella regione.

Prima di entrare a far parte della squadra di Cohesity, Worral è stato Vice Presidente of EMEA Channel in F5 Networks e EMEA Channel Sales Lead in Juniper Networks. Sia in questi ultimi sia nei precedenti ruoli, Worral ha avuto la responsabilità di sviluppare il programma complessivo e la strategia di canale, con un focus sugli incentivi ai partner, sulla semplificazione dei processi e con l’impegno a rendere più facile comprendere e rivendere tecnologia. Worral vive e lavora a nord di Oslo, in Norvegia, ma le sue competenze in materia di vendita risalgono al periodo in cui da giovane viveva a Bolton, nel Regno Unito, dove lavorava come venditore porta a porta.

“Cohesity sta già aiutando numerose aziende in tutta la regione EMEA a trasformare il modo di conservare, proteggere, mettere al sicuro i propri dati e trarre valore da essi, attraverso una gestione innovativa. Sono convinto, però, che abbiamo appena iniziato a vedere ciò che è possibile realizzare: le opportunità per i partner sono immense”, ha affermato Worrall. “Sono estremamente ottimista su ciò che Cohesity può fare lavorando a stretto contatto con partner di eccellenza nella regione. Il futuro del nostro business è nel canale: sono concentrato nel continuare a far crescere, scalare e alimentare il nostro ecosistema di partner e, in questo processo, nel consentire a più clienti di sfruttare i vantaggi della moderna gestione dei dati”.

“James è pieno di energia e di idee e si è rivelato determinante nella realizzazione di programmi di canale a livello mondiale presso altri vendor IT”, ha sottolineato Mike Houghton, Vice President Global partner organisation di Cohesity. “Le imprese in tutta la regione EMEA stanno cercando di implementare tecnologie di gestione innovativa dei dati e James giocherà un ruolo chiave nell’organizzazione EMEA, assicurando che la nostra strategia di go-to-market e l’ecosistema dei partner locali crescano ed evolvano per cogliere queste opportunità, aiutando al contempo i partner a differenziarsi e a produrre un impatto positivo sui propri bilanci”.