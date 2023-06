Kartos, valutazione del rischio IT per i partner Ingecom

Ingecom introduce Kartos, uno strumento di valutazione del rischio informatico basato sull’intelligenza artificiale. La piattaforma individua e classifica tutte le informazioni su un’azienda che trova al di fuori del suo perimetro IT e costruisce una dashboard interattiva che riporta tutte le informazioni in un colpo d’occhio, in modo chiaro e di facile comprensione.

L’annuncio arriva a seguito di un nuovo accordo di distribuzione siglato per Italia, Portogallo e Spagna con Enthec, Deep Tech spagnola specializzata in cyber vigilanza, cyber intelligence e valutazione dei rischi.

Stando a quanto reso noto, Kartos non è una soluzione invasiva in quanto non esegue alcuna azione sulla rete, né sulle infrastrutture o sui sistemi delle società. Mostra, invece, le informazioni aziendali già presenti su Internet, sul Dark Web e sul Deep Web che sono accessibili a chiunque sappia cercarle, con un evidente rischio per la sicurezza, la competitività e la reputazione del brand.

Con Kartos si anticipa l’attacco prima che si verifichi

Il meccanismo di Kartos è simile a quello utilizzato dai criminali informatici per preparare un attacco e ciò consente alle organizzazioni di anticipare l’attacco prima che si verifichi.

Inoltre, grazie alla tecnologia d’Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Kartos ricerca tutti gli archivi di informazioni dei siti web utilizzando dei robot. La piattaforma monitora la situazione di rischio potenziale di ciascuna azienda senza interruzioni H24 e 7/7, consentendo la configurazione di alert che rilevano la fuga di informazioni in tempo reale.

Rispetto ad altri tipi di proposte presenti sul mercato della cyber intelligence, che spesso si rivolgono in modo esclusivo alle grandi aziende, Enthec offre una soluzione alla portata di tutti, indipendentemente dalle dimensioni.

Una risposta a tutti i clienti e partner Ingecom

“La natura stessa di questa azienda è stato uno dei fattori che ci ha spinto a firmare questo accordo”, afferma Carlos Marcos, responsabile dell’area Cyber Intelligence di Ingecom. “La presenza di questo vendor nel nostro portfolio prodotti ci consente di fornire uno strumento di cyber intelligence ad una nicchia di mercato che finora non avevamo raggiunto. Kartos fornisce una risposta a tutti i nostri clienti e partner. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale utilizzata da Kartos permette di accedere a un’intelligence azionabile senza la necessità di dover interpretare i dati ottenuti attraverso la piattaforma”.

María Rojo, CEO e CTO di Enthec, aggiunge: “Anche per noi questo nuovo accordo di distribuzione rappresenta un traguardo importante. La nostra politica azienda è sempre stata quella di affidarci al canale per lo sviluppo del nostro business. Per questo, siamo sicuri che poter contare su Ingecom, sul suo know-how e sulla sua fitta rete di partner ci consentirà di ampliare la nostra brand awareness e la nostra presenza in Italia, Spagna e Portogallo”.