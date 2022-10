Kingston Technology in testa alla classifica di canale per le spedizioni di SSD del 2021

Kingston Digital Europe, società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology Company, è stata nominata da TrendForce fornitore numero uno di terze parti di SSD di canale per il 2021. Secondo TrendForce, Kingston ha realizzato ben il 26% dei 127 milioni di unità spedite nel 2021.

Nonostante nel 2021 la pandemia abbia continuato a interrompere la fornitura di componenti per SSD, le spedizioni attraverso i canali di distribuzione globali hanno registrato un tasso di crescita annuale dell’11%. Mentre la domanda di produzione è aumentata, il volume delle spedizioni ha risentito dell’offerta di wafer troppo limitata per soddisfare i tempi di consegna degli ordini. In risposta, Kingston ha adottato una strategia di fornitura limitata a fronte dell’aumento dei prezzi dei prodotti. Questi risultati dimostrano che, grazie alla strategia globale di Kingston per l’approvvigionamento dei componenti, l’azienda era in netto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, considerando la pandemia globale e la carenza di chip. I risultati hanno rafforzato la posizione di Kingston come leader nella produzione di SSD, dato che il secondo fornitore ha rappresentato solo l’8% del mercato totale di canale. Come categoria, i produttori di SSD di fornitori terzi (non semiconduttori) hanno rappresentato il 58% delle spedizioni totali nel 2021.

La crescente domanda di SSD per il gaming con PCIe 4.0 NVMe continua a definire il panorama del mercato, spingendo i produttori di moduli a passare costantemente da SATA a PCIe. TrendForce prevede che probabilmente gli aggiornamenti miglioreranno il riconoscimento del marchio e continueranno a incrementare le spedizioni. Nel 2021, Kingston ha aggiunto due SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe al proprio portafoglio con l’aggiunta di KC3000 e Kingston FURY Renegade SSD. I drive ad alte prestazioni si sono aggiunti alla famiglia di SSD client di Kingston per consentire a coloro che richiedono velocità e affidabilità di gestire giochi intensivi e grossi carichi di lavoro delle applicazioni su desktop e PC portatili. Secondo TrendForce, il prezzo e la capacità di fornire servizi globali completi di produzione e vendita saranno un fattore importante per continuare ad aumentare le spedizioni di SSD PCIe in futuro.

La presenza di Kingston Technology sul mercato è dovuta alle forti relazioni con clienti e partner di canale in tutto il mondo. Mentre la crisi sanitaria attraversava il mondo e le aziende si muovevano rapidamente per adattarsi, Kingston ha continuato ad offrire un supporto alle vendite di alto livello e l’accesso a esperti e ingegneri interni che abbracciano appieno la filosofia “Kingston is with you”, che ha portato a oltre tre decenni di successo di affidabilità e supporto per i clienti. Il primo posto di Kingston nel mercato degli SSD non è una sorpresa se lo stesso approccio, attuato nella divisione DRAM, ha portato l’azienda a essere il più grande fornitore di terze parti di moduli di memoria, per il 19° anno consecutivo.

“È un onore raggiungere questo primo posto in classifica mentre Kingston celebra il suo 35° anniversario”, ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. “Fin dall’inizio, l’attenzione di Kingston e la sua principale forza di vendita si sono concentrate sui clienti e i partner di canale in tutto il mondo. Insieme, queste relazioni di successo hanno aiutato il nostro business degli SSD a crescere rapidamente. Gli ultimi risultati di TrendForce contribuiscono a convalidare questi sforzi, quindi condividiamo indubbiamente questo successo con i nostri partner, rivenditori e clienti “.