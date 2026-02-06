Kyocera Document Solutions Italia e Florania: l’innovazione tessile sostenibile protagonista alla Milano Fashion Week FW26

Kyocera Document Solutions Italia annuncia il proseguimento della partnership con Flora Rabitti, stilista e fondatrice del brand Florania, per la presentazione della nuova collezione FW26 nell’ambito della Milano Fashion Week. La collaborazione si consolida nel segno della tecnologia FOREARTH, la soluzione di stampa inkjet tessile Kyocera che sta ridefinendo i paradigmi della moda etica grazie a un processo produttivo a bassissimo impatto ambientale.

Florania: u na collezione tra memoria e natura

La nuova proposta di Florania nasce da una profonda riflessione sulla memoria artigiana e sulla liberazione della materia. Ispirata al lavoro collettivo delle sarte, ai canti popolari e alle suggestioni cinematografiche del film “Novecento” di Bertolucci, la collezione esplora il concetto di rinascita attraverso la fusione con la natura. Il mantra della stagione, “If we are all one, you can’t hurt me”, esprime un bisogno di protezione e libertà in una società spesso frammentata.

Le silhouette presentano un dualismo affascinante: da un lato la complessità delle manipolazioni tessili su seta e tessuti leggeri ispirati agli anni ’30, dall’altro capispalla sartoriali dal rigore storico. Centrali sono i pellami provenienti da filiere circolari, lavorati con tecniche artigianali e costruzioni modellistiche 3D che restituiscono dignità e centralità alla materia recuperata.

Tutti i materiali utilizzati — dal cashmere al denim, fino alla seta — provengono da stock di recupero di eccellenze tessili italiane, trasformando superfici vive cariche di storia in un archivio tattile che celebra una femminilità libera da stereotipi e pressioni sociali.

Cashmere, pizzo, denim, pelle e seta diventano superfici vive, cariche di memoria e significato artigianale: un archivio tattile che richiama l’infanzia, il lavoro artigiano, le vite passate e una libertà del corpo senza pressioni sociali sul ruolo e sulla forma femminile. I tessuti, di alta qualità italiana, sono recuperati in stock da aziende in Italia.

Le stampe, elemento chiave tra i codici del brand, sono richiami a pizzi e ad evoluzioni floreali con un richiamo alle grafiche anni ’70 psichedeliche o al surrealismo animista di Leonora Carrington.

La tecnologia FOREARTH di Kyocera

Questi pattern sono stati realizzati a Milano, grazie alla tecnologia FOREARTH di Kyocera Document Solutions.

Questa innovazione rappresenta una risposta concreta a una delle maggiori criticità dell’industria tessile: l’inquinamento idrico. Grazie a un sistema che riduce il consumo di acqua fino al 99% rispetto ai metodi tradizionali, FOREARTH permette di stampare su un’ampia gamma di fibre, comprese quelle riciclate, ottimizzando al contempo l’efficienza energetica e abbattendo drasticamente la produzione di scarti. Si tratta di un processo “water-free” che permette alla visione creativa di Florania di esprimersi senza scendere a compromessi con l’ecosistema.

Oltre all’innovazione tecnologica, la partnership si fonda su un modello di produzione etico radicato sul territorio tra Milano e Mantova. La collezione è realizzata in collaborazione con Drittofilo Mantova, un atelier sociale creato da Lubiam e supportato da Caritas. In questo spazio, il “fare moda” diventa un atto di cura e responsabilità: modelliste e sarte esperte trasmettono il sapere artigianale a donne che provengono da situazioni di fragilità sociale o violenza, garantendo continuità alla tradizione manifatturiera italiana.