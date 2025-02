Kyocera premiata con i BLI Award di Keypoint Intelligence

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V., azienda attiva a livello mondiale nel settore delle soluzioni documentali, è stata premiata da Keypoint Intelligence con il Most Reliable A3 Brand Award 2025-27 e con due Pick Award 2025 per i sistemi TASKalfa MA3500ci ed ECOSYS MA4000cix. Questi riconoscimenti riconfermano la posizione dell’azienda di leader nell’innovazione nei comparti A3 e A4.

Il premio 2025-27 Most Reliable A3 Brand Award di Keypoint Intelligence, società leader di ricerche di mercato, è stato assegnato a Kyocera Document Solutions dopo cinque anni di test rigorosi sull’intera gamma A3. In un ambiente di laboratorio controllato, i dispositivi A3 Kyocera hanno dimostrato un’affidabilità eccezionale, raggiungendo elevati volumi di stampa con tassi di errori di alimentazione molto bassi e nessuna richiesta di assistenza.

Durante 3,35 milioni di stampe prodotte nel periodo di valutazione, i dispositivi A3 Kyocera hanno registrato solo 17 errori di alimentazione, pari a una media di un solo errore ogni 197.058 stampe. Inoltre, nei cinque anni non si sono verificati guasti al dispositivo e non sono stati necessari interventi di assistenza. Questo premio testimonia l’eccezionale affidabilità della tecnologia a lunga durata A3 Kyocera.

Contestualmente, i due Pick Award assegnati ai sistemi TASKalfa MA3500ci ed ECOSYS MA4000cix riconoscono le loro prestazioni superiori in termini di flussi di lavoro più rapidi rispetto alla media, tempi di prima stampa ridotti e velocità di scansione eccellente. Inoltre, si distinguono per la precisione dei PDF ricercabili e per l’alta qualità delle immagini. Secondo Keypoint Intelligence, queste macchine garantiscono testi nitidi, linee sottili ben definite, tinte unite intense, una resa precisa dei mezzitoni e un’elevata accuratezza grafica.

Questi due sistemi, riconosciuti anche per la gestione flessibile dei supporti per le applicazioni di output, servono a ricordare che i multifunzione A4 Kyocera sono in grado di tenere il passo con le esigenze di ambienti di lavoro complessi e multiutente senza compromettere la qualità.

“Questi prestigiosi premi sottolineano l’eccellenza dei prodotti A3 e A4 Kyocera, rinomati per la loro innovativa tecnologia a lunga durata”, ha affermato Kozo Teramoto, Senior General Manager Sales & Marketing di Kyocera Document Solutions Europe Management B.V. “Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento da Keypoint Intelligence, che convalida il nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione”.

“L’affidabilità della nostra tecnologia ha dimostrato di poter affrontare e superare carichi di lavoro e pressioni significativi, confermandosi all’altezza delle sfide più impegnative. Il nostro impegno nel garantire una qualità costante per tutta la durata del ciclo di vita dei dispositivi è un elemento centrale della nostra strategia di business, come evidenziato da questi prestigiosi riconoscimenti”.

Il concetto ECOSYS Kyocera rappresenta un’idea innovativa di design a lunga durata, focalizzata sulla creazione di soluzioni di stampa sostenibili ed economicamente vantaggiose. Questo approccio pone l’accento sulla resistenza, sulle prestazioni di alto livello e su un impatto ambientale ridotto al minimo. La linea di punta TASKalfa incarna perfettamente questo impegno, grazie alla sua tecnologia avanzata, apprezzata per la velocità eccezionale, l’affidabilità e le solide funzioni di sicurezza.

Kyocera Document Solutions continua a innovare con nuove serie di dispositivi A3 e A4, trovando ispirazione in questi prestigiosi riconoscimenti per proseguire nel raggiungimento di nuovi traguardi in termini di efficienza ed eccellenza