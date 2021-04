Kyocera Document Solutions Europe presenterà il suo dispositivo per la stampa di produzione a getto d’inchiostro, TASKalfa Pro 15000c, alla prima edizione online di virtual.drupa, la fiera leader mondiale per le tecnologie di stampa, in programma tra il 20 e il 23 aprile 2021.

Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa della pandemia da Coronavirus e in considerazione della situazione in corso in tutta Europa, Drupa ha annunciato la sua prima edizione virtuale. Virtual.drupa 2021 dedicherà ogni giorno a un tema specifico correlato al settore: Intelligenza Artificiale, economia circolare, consumatore connesso ed economia della piattaforma.

Tutto su TASKalfa Pro 15000c a virtual.drupa 2021

Una serie di keynote speech e sessioni tematiche con esperti provenienti da tutto il settore della tecnologia di stampa caratterizzeranno l’evento, e Kyocera Document Solutions sarà protagonista con eventi rivolti ai mercati della stampa commerciale e transazionale, illustrando le innovazioni del pluripremiato sistema TASKalfa Pro 15000c.

Quest’ultimo ha fatto il suo ingresso nella stampa di produzione a getto d’inchiostro e interpreta l’ambizione dell’azienda di unire il meglio dell’umanità e della tecnologia per creare un “brighter tomorrow”.

TASKalfa Pro 15000c segna un nuovo àmbito di business che mette al centro il valore dei dati e delle informazioni e la loro gestione. La competenza nella raccolta, lettura, analisi e stampa dei dati in modo strutturato e personalizzato è la motivazione che ha condotto Kyocera Document Solutions a entrare nel mondo della stampa di produzione.

Di quest’ultima, Kyocera ne ha scelto con attenzione le aree applicative con l’obiettivo di contribuire con l’innovazione tecnologica alla trasformazione digitale in atto che oggi, sempre più, sta assicurando continuità di business e competitività alle aziende.

Kyocera TASKalfa Pro 15000c, sistema da stampa digitale inkjet a colori ad alta velocità, è stato pensato, costruito e proposto al mercato partendo dalle richieste espresse dai clienti, i quali necessitano di un sistema di stampa affidabile, produttivo, immediato che pone particolare attenzione ai costi di produzione e all’ambiente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marcel Ebbenhorst, Production Print Manager di Kyocera Document Solutions Europe: «Siamo entusiasti di far parte di questa nuova edizione, il palcoscenico perfetto per mostrare al mondo le performance e le valenze di TASKalfa Pro 15000c».

Due webinar tematici in occasione della virtuale edition di drupa

Durante virtual.drupa 2021, Kyocera Document Solutions organizzerà due webinar tematici, incentrati sulla stampa transazionale e sul direct mail. I partecipanti potranno anche programmare sessioni individuali personalizzate per discutere i numerosi vantaggi che il dispositivo è in grado di portare alla loro attività, nei settori della sanità, dell’istruzione, della finanza o in qualsiasi altro settore che premia materiali stampati di alta qualità come fatture, bollette, flyer e brochure.

virtual.drupa 2021 promette di essere la celebrazione online di punta del settore della tecnologia di stampa, grazie alla capacità di riunire le migliori menti e soluzioni in quattro giorni densi di attività.

I punti focali della partecipazione di Kyocera Document Solutions includono i due webinar che seguono:

Martedì 20 aprile, 12:40 CET: Cut Sheet Inkjet: The perfect match for transactional printing

Giovedì 22 aprile, 12:40 CET: Kyocera’s Inkjet Technology: Boosting productivity in direct mail

Tramite il servizio di Matchmaking di drupa, sarà inoltre possibile prenotarsi per una sessione personalizzata con uno degli esperti Kyocera.