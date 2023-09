La nuova strategia di canale di D-Link al centro dei suoi prossimi appuntamenti

D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, annuncia una nuova strategia dedicata ai partner di canale basata sulle soluzioni B2B offerte e sulle specializzazioni per assicurare valore e incrementare il business congiunto. Il programma di canale Value in Partnership+ è concreto, semplice e flessibile e ha l’obiettivo di fornire ai partner il supporto primario, la formazione online e onsite e tutte le risorse essenziali per ampliare le competenze e ottenere il massimo dalle tecnologie offerte da D-Link, incrementando sensibilmente la crescita del proprio business.

D-Link crede da sempre nell’importanza di investire sensibilmente in iniziative e programmi dedicati ai partner di canale cercando di supportarli al meglio, sviluppando nuove opportunità congiunte e affiancandoli nell’implementazione di nuovi e concreti progetti.

Tra le novità di quest’anno, si sottolinea il ritorno del Roadshow “D-Link On the Road 2023”, che porterà D-Link a contatto con il maggior numero di partner in quattro tappe in tutta Italia: il 21 Settembre a Torino, il 28 Settembre a Padova, il 12 Ottobre a Firenze e il 26 Ottobre a Napoli.

Inoltre, dal 15 al 17 Novembre a Milano, D-Link parteciperà a Smart Building Expo, la fiera di settore legata all’integrazione tecnologica per smart city, smart building e aziende nell’automazione industriale.

I nuovi appuntamenti saranno un’occasione importante per D-Link di tornare a contatto con i propri partner sull’intero territorio nazionale e poter evidenziare i punti di forza delle ultime novità, che prevedono:

– Fondi marketing su progetti concordati

– Formazione dedicata e completamente gratuita

– Supporto tecnico specialistico on site gratuito per le attività di post-sales

– Nuove soluzioni inserite a portfolio (multi-switch, industriali e soluzioni M2M per l’IoT)

– Un team di persone completamente rinnovato, con l’arrivo di nuovi manager a supporto del canale B2B. Sarà anche la prima occasione per Alessandro Riganti, che da gennaio di quest’anno ha assunto il ruolo di Country Manager di D-Link per l’Italia, di incontrare tutti i partner attivi nel Belpaese.

“Le novità che saranno presentate durante i nostri Roadshow 2023 saranno molteplici – conclude Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia – e verranno offerti incredibili spunti che, facendo leva sulle competenze dei partner, assicureranno loro un maggiore livello di autonomia, velocità decisionale e ovviamente incremento del business. Partecipando ai nostri incontri siamo certi che i Partner VIP+ di D-Link potranno acquisire expertise per poter risolvere in modo tempestivo le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti, per costruire una rete IT completa di qualsiasi dimensione. Invitiamo tutti i partner a partecipare numerosi a questi nostri appuntamenti e la nostra promessa è di non lasciare nessuno deluso”.