La smart data capture di Scandit è ora disponibile su Pega Marketplace

Scandit, specialista nella smart data capture, ha annunciato che il suo Barcode Scanner SDK, incluso MatrixScan, è ora disponibile su Pega Marketplace, grazie al quale i clienti Pega possono scoprire un’ampia selezione di partner per il loro business.

La piattaforma low-code di Pega per l’automazione AI-powered del workflow e il processo decisionale supporta organizzazioni di livello mondiale a ridurre la complessità, a prendere decisioni migliori e a portare a termine il lavoro con maggiore efficienza e produttività. I clienti di Pega PlatformTM possono ora scegliere di integrare la smart data capture di Scandit per consentire a dispositivi come smartphone, droni, occhiali digitali e robot di acquisire dati da barcode, testi, ID e oggetti, a una velocità e precisione senza pari.

Sia che si intenda aumentare l’efficienza della linea di produzione, sia che si tratti di un warehouse management complesso o di migliorare la visibilità della supply chain, i clienti di Scandit e Pega possono ora accedere a insight indispensabili e automatizzare i processi end-to-end.

Le soluzioni Scandit consentono di risparmiare sui costi, di aumentare la produttività dei dipendenti e migliorare la customer loyalty. I clienti beneficiano della capacità di scansionare codici, testi, documenti d’identità fino a tre volte più velocemente rispetto agli scanner dedicati, anche con una difficile angolazione o condizione di luce sfavorevole. MatrixScan di Scandit aumenta l’efficienza grazie all’acquisizione simultanea di più barcode, fornendo un feedback visivo per indicare quali sono stati acquisiti dallo scanner.

Al giorno d’oggi, le aziende hanno bisogno di automatizzare i processi, acquisire intelligence e aumentare l’efficienza per soddisfare una digital experience sempre più diffusa. I clienti di diversi settori, tra cui quello manifatturiero, dei trasporti, della logistica e della pubblica amministrazione, riconoscono che Scandit può aiutare a raggiungere gli obiettivi di digital transformation, fornendo al contempo una piattaforma per l’innovazione futura. Le aziende stanno affrontando sempre più spesso queste dinamiche della forza lavoro per responsabilizzare i dipendenti attuali, ridurre la complessità e aumentare l’efficienza operativa.

“Partner di livello come Scandit sono essenziali per trasmettere il valore ai nostri clienti seguendo l’evoluzione delle loro esigenze”, ha dichiarato Jason Masciarelli, VP, new channels and Pega Ventures, di Pega. “Questa collaborazione offre ai clienti, agli utenti aziendali e all’IT una soluzione per la smart data capture, progettata per aiutare a semplificare i processi, a risparmiare sui costi e a raggiungere gli obiettivi aziendali.”

Nitin Gupta, VP Partnerships and Customer Success di Scandit, ha aggiunto: “La nostra partnership con Pega offre a tutte le aziende che fanno affidamento data capture un modo più semplice e smart per economizzare i processi e raggiungere i goal aziendali. Le soluzioni software fornite da Pega alle imprese di tutto il mondo, con l’obiettivo di snellire le operazioni e migliorare il processo decisionale, fanno parte di una partnership perfetta con Scandit. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente le nostre offerte e di offrire vantaggi a un maggior numero di clienti nei prossimi mesi.”

Pega Marketplace offre oltre 350 componenti, soluzioni, elenchi e offerte di servizi per consentire ai clienti di potenziare le soluzioni Pega esistenti. Quest’ultime comprendono best practice, servizi di delivery e asset tecnologici. I clienti possono anche avvalersi di strumenti sviluppati da Pega o da altri sviluppatori.

Barcode Scanner SDK e MatrixScan di Scandit sono ora disponibili nel marketplace di Pega, e sono compatibili con tutte le otto versioni di Pega, sia su Android che su iOS.