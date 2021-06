Ligra DS ha annunciato di aver siglato l’accordo di distribuzione in esclusiva per il mercato italiano con la società francese Active Audio per la distribuzione della sua linea di diffusori acustici, subwoofer, processori di segnale, amplificatori finali destinati a svariate applicazioni, fra cui PA, corporate e gli ambiti retail.

Sfruttando la propria esperienza in materia di acustica ambientale, Active Audio ha iniziato la sua attività progettando sistemi audio atti a migliorare la comprensione del parlato nei locali riverberanti e successivamente brevettando il suo sistema ibrido chiamato DGRC (Digital and Geometric Radiation Control), con applicazione ai diffusori a colonna StepArray, fulcro dell’attuale produzione.

Dal 2020 Active Audio fa parte di Arbane Groupe; grazie ad Active Audio e APG, il gruppo gode di una posizione unica sul mercato dell’audio professionale poiché offre un’ampia gamma di soluzioni e la flessibilità di un’azienda a misura d’uomo. L’approccio è infatti fortemente orientato alle persone e trae la sua forza commerciale da una rete di distributori – fra i quali Ligra DS per il mercato italiano – secondo uno spirito di vera partnership.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Régis Cazin, CEO di Active Audio: «Quando Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra DS, e il suo Category Manager pro AV Omar Capellini ci hanno contattato per rappresentare Arbane Groupe in Italia, non abbiamo esitato a lungo. La reputazione di Ligra DS si sposa perfettamente con i valori che cerchiamo da un partner: un buon livello tecnico, l’ambizione di far crescere il business, la fiducia dei propri clienti. Il modo in cui Ligra DS ha iniziato a gestire i nostri prodotti ci rende fiduciosi nel reciproco successo. Arbane Groupe è conosciuto come un produttore francese di altoparlanti ad alte prestazioni dedicati ad ambienti acusticamente difficili con i suoi marchi Active Audio e APG; anche se i nostri prodotti sono progettati per essere facili da installare per ottenere il livello nominale di prestazioni, le competenze tecniche e la qualità del servizio di Ligra DS soddisferanno i clienti italiani al 100%».

Per Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra DS: «I prodotti Active Audio vanno a coprire una nicchia di mercato strategica per Ligra DS in quanto la tecnologia beam steering, su cui si basano le serie StepArray/Ray-On, implementata mediante il sistema DGRC, permette di dirigere il suono emesso dai diffusori in una posizione specifica nell’area di ascolto risolvendo diverse situazioni critiche di sonorizzazione. Per installazioni con requisiti meno stringenti in negozi di lusso, ristoranti, lounge bar, music bar e hotel, la linea di diffusori Vendôme offre un design personalizzabile in modo da potersi adattare a qualsiasi tipo di ambiente».