Luca Besana entra in SentinelOne con il ruolo di Channel Business Manager per la Mediterranean Region

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, annuncia l’arrivo di Luca Besana come Channel Business Manager per la Mediterranean Region.

Ufficializzata a settembre 2021, la nomina ha l’obiettivo di migliorare la gestione e lo sviluppo del canale dei business partner per l’intera Mediterranean Region. Besana avrà il compito di sviluppare gli accordi di partnership e di affinare le strategie di canale. Nel nuovo ruolo sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi commerciali in termini di volumi di vendita, profittabilità e ampliamento del portfolio dei partner.

Forte di un’esperienza pluriennale nello sviluppo delle strategie e nella gestione puntuale delle attività a supporto del canale, Besana ha ricoperto ruoli strategici in diverse aziende del mondo ICT. Laureato in Informatica con indirizzo in Finanza e Gestione d’Impresa all’Università di Milano-Bicocca, ha iniziato il suo percorso professionale in Ready Informatica, distributore italiano specializzato nelle tecnologie ICT di virtualizzazione, storage e sicurezza.

Ha ottenuto brillanti traguardi in importanti vendor di sicurezza quali Stonesoft, Intel Security e Sophos, sviluppando strategie commerciali mirate con i propri partner mediante un approccio ‘direct-touch’ sui principali mercati di riferimento. Dal 2017 in Qualys, fornitore di soluzioni IT di sicurezza e compliance basate sul cloud, Besana è stato Channel Manager, Director SMB&SME Operations e, dall’aprile 2021, Channel Director Italy and Greece, contribuendo a sviluppare l’ecosistema di partner di canale, definendo i relativi business plan e guidando il team dedicato al medium business ed enterprise. Grazie alle esperienze maturate negli anni, Besana vanta una particolare attitudine consulenziale nelle attività di implementazione, con e per il canale, degli attuali modelli di Go-to-market.

“Stiamo lavorando per impostare una gestione proattiva del processo di pianificazione e sviluppo delle partnership nella nostra regione, affinché possano rivelarsi focalizzate su obiettivi finanziari e di performance condivisi – ha commentato Paolo Ardemagni, Regional Director of Sales Southern Europe and Emerging Markets di SentinelOne –. Luca possiede una valida expertise, avendo già ricoperto ruoli simili in varie multinazionali del settore ICT e sono sicuro che insieme riusciremo a sviluppare solide relazioni con i principali system integrator in target, coinvolgendo anche i nostri commerciali della diretta e soprattutto mirando a fornire soluzioni idonee a soddisfare le esigenze di sicurezza degli utilizzatori finali”.

“Sono felice di affrontare questa nuova sfida in un’azienda in forte crescita e so di poter contare su una solida piattaforma di sicurezza, completamente in cloud, che mi consentirà di sviluppare al meglio la relazione con i partner a valore esistenti”, ha sottolineato Luca Besana, Channel Business Manager Mediterranean Region di SentinelOne.