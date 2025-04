Manhattan Associates si riconferma leader del settore TMS

Manhattan Associates, azienda tecnologica specializzata nel settore della supply chain e del commercio omnicanale, ha annunciato di essere stata nominata per il settimo anno consecutivo Leader nel Magic Quadrant di Gartner per la categoria Transportation Management Systems.

I punti di forza di Manhattan Associates

Con la crescente complessità delle supply chain, per le aziende è ormai fondamentale organizzare al meglio i processi di trasporto e distribuzione con una soluzione unificata per la loro esecuzione. La tecnologia cloud-native, l’architettura basata su microservizi e la piattaforma unificata di Manhattan Associates offrono ai professionisti della supply chain e della logistica un’architettura tecnologica all’avanguardia e distinguibile dalle offerte legacy e di portfolio presenti sul mercato. Eliminando i silos, Manhattan Associates offre visibilità in tempo reale sulle spedizioni, analisi predittive per un processo decisionale più accurato, capacità di automatizzare i processi manuali e, infine, elimina le inefficienze, rappresentando una svolta per le aziende che operano in ambienti complessi ed esigenti.

Gli utlimi aggiornamenti alla soluzione cloud-native, Manhattan Active TM, includono le funzionalità GenAI della piattaforma e l’unificazione di Manhattan Active Yard Management con TMS. Manhattan Active Yard Management può già essere combinato con Manhattan Active Warehouse Management e Labor Management, fornendo alle aziende un sistema di gestione della supply chain completo, semplificato e unificato, che si adatta e cresce continuamente con esigenze aziendali fornendo una visione unica e completa della rete di distribuzione, sbloccando le opportunità di ottimizzazione impossibili con le offerte tradizionali a blocchi.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti da Gartner come leader nel settore TMS”, ha dichiarato Bryant Smith, Director of Product Management di Manhattan Associates. “Questa leadership costante riflette il nostro impegno per l’innovazione continua, il successo dei clienti e l’eccellenza nell’esecuzione della supply chain. Offriamo velocità e valore in diverse funzioni di trasporto e sfruttiamo l’intelligenza avanzata per risolvere le sfide di maggiore entità e complessità nel settore dei trasporti”.