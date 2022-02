Maverick AV Solutions distribuisce Absen in Europa

Maverick AV Solutions, divisione specializzata di Tech Data, collaborerà con Absen, produttore mondiale di display a LED, per distribuire la sua gamma di display commerciali e di visualizzazione dei dati in tutta Europa.

L’accordo è stato realizzato con l’obiettivo di ampliare la gamma dei prodotti Absen all’interno dei settori Corporate e Digital Signage, contribuendo a soddisfare le crescenti esigenze di display all’avanguardia su larga scala. Questa è la più grande partnership di distribuzione Pan-UE per il brand, con prodotti disponibili in tempi di consegna molto brevi in 16 regioni.

Daniele Pagni, BU Manager di Maverick AV Solutions Italia, ha dichiarato: “Questa è una nuova partnership di riferimento per Maverick in quanto i display a LED si stanno adattando a un modello di distribuzione con tempi di consegna più brevi e un numero esplosivo di applicazioni che si adattano a questo tipo di display. Absen è il marchio di fiducia di alcune delle più importanti aziende, partner di integrazione e aziende di noleggio in tutto il mondo. Questa collaborazione consentirà ad Absen di lavorare con i suoi attuali clienti e gli ecosistemi dei fornitori, permettendo loro di entrare in nuovi segmenti di clienti, comprese aree ad alta crescita come la sala riunioni e gli ambienti aziendali. Il supporto locale ha svolto un ruolo chiave nel successo di Absen e ha permesso loro di rimanere vicini ai propri clienti, una posizione che rispecchia l’essenza stessa di Maverick. Questo marchio sarà perfetto per i nostri rivenditori e per la crescita degli spazi smart”.

Emma Liu, General Manager of Overseas Sales presso Absen, ha commentato: “Questa nuova rotta verso il mercato è una partnership entusiasmante per soddisfare le richieste in tutta Europa. Con le crescenti aspettative sulla qualità della tecnologia e l’attenzione intorno a “Come appare lo spazio aziendale”, riteniamo che la collaborazione con le soluzioni di Maverick AV Solutions e la più ampia organizzazione di Tech Data ci consentirà di servire sia le comunità IT che AV con rapide distribuzioni di stock e scalabilità per soddisfare le esigenze del mercato“.

Absen conduce continuamente attività di ricerca e sviluppo di prodotti e tecnologie per garantire che i suoi prodotti siano di tendenza e che tengano conto delle esigenze del cliente. Le innovazioni hanno messo il marchio all’avanguardia nella tecnologia dei display ad alta risoluzione come leader del mercato europeo.

Absen si unisce al portafoglio di marchi di punta di Maverick, tra cui Logitech, Microsoft, Lenovo, Barco, Samsung, Epson, Vision, LG, NEC e Avocor, disponibili in 16 paesi attraverso i suoi team specializzati. Questi includono Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Austria, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.