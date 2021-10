MAXHUB sceglie un canale unico per l’intera area EMEA

MAXHUB, realtà specializzata nello sviluppo di tecnologie interattive, progettazione di tecnologie per la collaborazione, la videoconferenza e la condivisione su schermi interattivi e LEDwall, annuncia di aver strutturato su canale unico la propria distribuzione in EMEA, e di aver affidato la distribuzione esclusiva per l’Italia a Intermark Sistemi per la gamma All-in-One LED Display, e a Prase Media Technologies per le soluzioni di Unified Communication.

La gamma completa di LED e di soluzioni per la Unified Communication di MAXHUB è disponibile in Europa, e anche in Italia, ampliando decisamente le opzioni per progettare e costruire esperienze di collaborazione proficue e gradevoli in qualunque ambiente.

Fin dal 2017, infatti, in tutta l’Asia del Pacifico MAXHUB ha trasformato gli spazi di incontro e i luoghi dedicati all’apprendimento con le sue soluzioni visive all’avanguardia, progettate per rendere più facili e coinvolgenti le riunioni e la collaborazione, sia che i partecipanti lavorino in remoto che in presenza: e sappiamo che nell’era post-covid il lavoro ibrido è diventato la quotidianità di moltissimi dipendenti. Inoltre, negli ultimi due anni MAXHUB si è concentrata sui mercati del Nord e Sud America e del Giappone, siglando importanti accordi di partnership e di distribuzione e affermandosi nel mercato.

Perché una struttura a canale unico in tutta l’area EMEA

Ebbene, i clienti europei potranno ora provare e sperimentare i pluripremiati prodotti MAXHUB trovandoli direttamente nel loro Paese d’origine, o comunque nell’area EMEA.

Infatti, puntando su una struttura a canale unico in tutta l’area, MAXHUB sarà in grado di supportare i partner con consulenti di vendita che hanno la sede in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia, e offrirà un supporto virtuale per tutti gli altri Paesi europei.

Come anticipato, per l’Italia, la distribuzione del marchio MAXHUB è stata affidata a due aziende che, nella Penisola, non hanno bisogno di presentazioni: Intermark Sistemi e Prase Media Technologies, che metteranno la loro esperienza e la loro conoscenza del mercato italiano a disposizione del brand, per la sua diffusione e per il suo radicamento.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabio Concezzi, Amministratore Delegato di Intermark Sistemi: «La partnership con Maxhub per la distribuzione dei ledwall integrati della serie Raptor prosegue la strategia di sviluppo verso soluzioni innovative, integrate e capaci di stupire sia in termini di funzionalità che di design. Siamo orgogliosi di presentare questi magnifici strumenti di collaborazione, già disponibili per dimostrazioni live nella nostra show room di Roma e prossimamente anche a Milano».

Per Luca Battistelli, Business Manager a Prase Media Technologies: «Oggi le tecnologie di Unified Communication ricoprono un ruolo cruciale nel mantenimento e sviluppo del business aziendale. La mole e la varietà di richieste che ci vengono sottoposte richiedono un’offerta flessibile, performante e velocemente implementabile. Caratteristiche che MAXHUB concretizza nella propria linea di tecnologie UC».

Cosa porterà MAXHUB in Europa e in Italia?

Anzitutto i suoi celebri LED Wall: caratterizzati da un design all-in-one, creano un’esperienza coinvolgente in riunioni o auditorium, offrendo immagini cristalline e includendo funzionalità innovative come la piattaforma Android integrata e la condivisione wireless fino a un massimo di quattro dispositivi. Con dimensioni che vanno da 110” a 220”, le soluzioni LED Wall MAXHUB possono essere installate a soffitto, a parete oppure su supporti mobili, per una vasta gamma di applicazioni e di ambienti.

Anche la gamma di prodotti UC di MAXHUB si adatta a ogni tipo di scenario lavorativo, unificando l’esperienza della collaboration per i partecipanti in sala e da remoto, facilitando lo scambio di informazioni e di dati. La gamma completa comprende webcam per l’home office e per le pratiche di lavoro ibride, assai diffuso dopo la pandemia. Le telecamere PTZ sono ideali per le sale riunioni di tutte le dimensioni mentre le soundbar UC all-in-one semplificano la collaborazione migliorando il livello dell’audio.

Come concluso da Darren Lin, General Manager: «L’impegno di MAXHUB si concentra sul creare soluzioni all’avanguardia nelle smart tehcnology, soluzioni pensate per permettere alle persone di ritrovarsi e trarre il meglio dai loro incontri. Abbiamo un ampio ecosistema di prodotti progettati per il mercato corporate capaci di migliorare l’esperienza dell’utente grazie a semplicità, facilità di utilizzo ed ef:icienza. Il marchio MAXHUB è cresciuto molto negli ultimi cinque anni, siamo felici di portare la nostra esperienza nell’innovazione di prodotto, con un approccio in cui il cliente è al centro e con un ef:iciente supporto al canale dei clienti e partner in tutta Europa».