MediaWorld, specialista in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, celebra 30 anni di presenza in Italia, mercato strategico in cui l’azienda investe e cresce.

Fin dal 1991, anno della sua fondazione, MediaWorld ha contribuito a sostenere il processo di innovazione degli italiani, diffondendo il valore della tecnologia a persone, famiglie, professionisti e organizzazioni su tutto il territorio italiano.

MediaWorld: iniziative e promozioni in vista

Per questo, in occasione della celebrazione di questo importante anniversario, oltre a una serie di iniziative dedicate a tutti i dipendenti, sono previste numerose promozioni per rendere ancora più accessibile la tecnologia ai propri clienti.

Con oltre 5.000 dipendenti, una presenza capillare sul territorio con 119 negozi e un portale e-commerce, MediaWorld offre la più ampia gamma di tecnologia – da prodotti entry-level a veri e propri sistemi professionali – per la casa, il tempo libero, l’ufficio, le professioni e le passioni degli Italiani. Una presenza e un ruolo in continua evoluzione, grazie a una visione internazionale e innovativa, alla conoscenza approfondita del mercato e a una strategia che mette il cliente al centro del proprio modello di business con la vocazione di accompagnarlo nella scelta della soluzione ideale ai suoi specifici bisogni.

Un approccio reso celebre dal proprio claim “Fatto apposta per me”.

In particolare, da tempo MediaWorld ha puntato su una strategia omnicanale, in grado di accrescere le sinergie tra online e negozi fisici, che viene oggi esaltata dall’introduzione di nuovi format nel canale fisico, il luogo privilegiato per offrire consulenza personalizzata e diretta ai clienti. Un approccio che le consente di guidare l’evoluzione di un mercato in continua trasformazione e innovare continuamente nell’esperienza di acquisto e di consumo.

A luglio si inaugurano 3 nuovi MediaWorld Smart

Dopo l’apertura del primo Tech Village di Milano dello scorso anno – un concept innovativo che dall’Italia adesso viene esportato in altri Paesi – sono previste le aperture di altri 3 nuovi punti vendita MediaWorld Smart, a seguito del successo di quello di Varese del 2020. Gli Smart sono negozi di prossimità con l’obiettivo di rispondere alla sempre maggiore richiesta di una presenza nei centri città.

In particolare: il primo luglio a Salerno in Corso Vittorio Emanuele, dove, oltre alla novità del formato Smart, si aggiungerà il trasferimento del Punto Vendita di via Wenner in una nuova location nel primo semestre del 2022; mentre a metà luglio sarà la volta di Roma, nella vivace Via Tuscolana, e Torino, nella centralissima Piazza Castello.

I negozi MediaWorld Smart nascono per rispondere alla rapida evoluzione delle esigenze dei clienti e contribuiscono a consolidare la presenza sul territorio di MediaWorld. Questo concept innovativo per il settore dell’elettronica di consumo, infatti, si adatta alla necessità del cliente che vive le sue giornate freneticamente e chiede soluzioni che semplifichino la vita ottimizzandone il valore più prezioso, il tempo.

I MediaWorld Smart, caratterizzati da una superficie più ridotta rispetto ai classici punti vendita della catena, hanno location centrali, vicino a luoghi di lavoro e residenziali, presentandosi così come punti strategici per Pickup e Pick&Pay, funzionali quindi a facilitare i clienti che decidono di finalizzare i loro acquisti online con il ritiro ed eventualmente pagamento in store.

Oltre a rappresentare una soluzione strategica per il ritiro degli acquisti online, i punti vendita Smart presentano l’esposizione di un assortimento altamente selezionato per agevolare il cliente nella sua scelta. Al tempo stesso, offrono l’ampiezza di tutto l’assortimento on line dei prodotti MediaWorld attraverso strumenti digitali sviluppati appositamente per mettere i clienti, in maniera autonoma o assistita, nella condizione di selezionare e acquistare i prodotti non esposti direttamente in negozio, ricevendoli comodamente a casa o in negozio.

I clienti dei MediaWorld Smart avranno a disposizione anche numerosi servizi, tra cui il servizio di riparazione smartphone, la possibilità di prenotare un aiuto professionale a casa per la configurazione dei propri dispositivi oppure quella di acquistare comodamente prodotti già configurati e pronti all’uso.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld: «Una storia straordinaria quella di questi 30 anni, che ho vissuto in prima persona sin da quando, da adolescente, entravo nel negozio della mia città come cliente per avvicinarmi al mondo della tecnologia e per scoprire che cosa mi avrebbe riservato il futuro. Oggi, insieme alla grande squadra di MediaWorld siamo orgogliosi di aver portato la tecnologia nelle case degli italiani. Festeggiamo questo compleanno con l’inaugurazione di tre nuovi punti vendita. Queste nuove aperture dimostrano ancora una volta il nostro impegno, la grande connessione con il territorio nazionale e la volontà di continuare a creare valore, sperimentando nuovi servizi e format che possano andare incontro alle nuove e mutevoli esigenze degli italiani. Trenta anni non rappresentano un traguardo ma un trampolino per proiettarci nel futuro, continuando a portare innovazione nel nostro Paese e rimanendo sempre un punto di riferimento per le nuove generazioni».