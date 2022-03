Mitel e Mead Informatica insieme nel mercato della PA

Mitel, specialista globale nelle comunicazioni aziendali con oltre due miliardi di connessioni commerciali, ha premiato Mead Informatica come miglior partner internazionale 2022 nel settore della Pubblica Amministrazione.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota alla stampa da Danilo Piatti, Amministratore Delegato di Mitel Italia: «Siamo lieti di riconoscere il lavoro straordinario di Mead Informatica, la Pubblica Amministrazione è da sempre il principale mercato di sbocco di Mitel in Italia e la stretta collaborazione con i nostri Partner è alla base del nostro successo. Nel tempo, Mitel ha lavorato con i propri partner per rendere capillare la sua presenza nel Paese, così da essere davvero vicini ai clienti. Oggi vantiamo una posizione di leadership e premi di respiro internazionale come quello riconosciuto a Mead Informatica ci confortano e sono di auspicio per consolidare i risultati raggiunti. Anche in un periodo difficile come il 2021, Mitel è riuscita a crescere in termini di fatturato a un tasso superiore ai due digit».

In tutto, infatti, sono 11 i partner vincitori che, attivi in altrettanti mercati verticali, sono stati premiati per la loro eccezionale comprensione delle esigenze dei clienti e per la capacità di fornire soluzioni innovative e personalizzate volte a modernizzare la customer experience.

Per Stefano Carrara, Sales Area Manager di Mead: «Siamo molto contenti ed orgogliosi per questo importante risultato. Siamo stati vincenti grazie ad un importante lavoro di squadra che ha coinvolto tutta l’azienda: grazie al team di progettazione che è stato sia lungimirante sia molto innovativo, grazie ai colleghi di delivery che sono stati in grado di rispettare i tempi di consegna e collaudo richiesti. Devo aggiungere che non era per nulla scontato riuscire a farcela durante la pandemia, anche la gestione delle forniture e della logistica ha permesso di superare le difficoltà del momento contingente».

Mitel e Mead: conta il gioco di squadra

Nel corso del 2021 Mitel e Mead hanno collaborato e numerosi progetti innovativi, tra i quali una prestigiosa iniziativa di ammodernamento dei sistemi telefonici di un importantissimo Ministero italiano, con oltre 100 sedi distribuite sul territorio. Grazie ad una architettura moderna e flessibile, basata sul protocollo universale SIP, elevati livelli di affidabilità e di sicurezza, è stato possibile portare alcuni importanti vantaggi: valorizzazione massima degli investimenti già effettuati grazie alla possibilità di riutilizzare delle componenti telefoniche presenti; full VoIP con pieno supporto delle funzionalità e delle componenti tradizionali sia tdm sia analogiche e digitali.